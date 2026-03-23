戦後最大の疑獄事件「ロッキード事件」の渦中にあった右翼の大物・児玉誉士夫（よしお）の邸宅（東京都世田谷区）に、映画俳優が小型飛行機を操縦して突入した。

1976年3月23日、まるで映画のような事件が現実に起きた。それは“特攻”を模した、事実上の自殺攻撃だった。操縦していたのは、映画『野良猫ロック ワイルド・ジャンボ』、『団地妻 昼下りの情事』などに出演していた前野霜一郎（そういちろう）という当時29歳の俳優である。（ライター：ミゾロギ・ダイスケ）

背景にあったロッキード事件

では、この突入事件はなぜ起きたのか。背景にあったのが、当時の日本社会を揺るがせていたロッキード事件である。

1976年2月4日、米上院外交委員会の公聴会で、米航空機大手・ロッキード社が日本で自社製旅客機「L-1011トライスター」を売り込むため、政界や航空業界に影響力を持つ人物らに工作資金を流していた疑惑が表面化した。

その時点で、ロッキード事件に関係した人物として疑惑の目が向けられていたのが、児玉誉士夫と小佐野賢治だった。小佐野は田中角栄元首相とも近い関係にある実業家で、ロッキード社側と政界・航空業界のあいだの口利きや仲介で利益を得ていたという疑惑があった。

これに対し、児玉はロッキード社の秘密代理人と目され、トライスター売り込み工作の重要人物とみられていた。2月16日に始まった衆院予算委員会の証人喚問では、小佐野が「記憶にございません」を連発し、この言葉はその年を象徴する流行語になった。一方の児玉は病気を理由に国会に姿を見せず、世論の反発は急速に強まっていった。

児玉誉士夫は、右翼運動家として知られる一方、戦時中は海軍航空本部の嘱託として上海で「児玉機関」を率い、戦略物資の調達に関わって巨額の資金と人脈を築いた。その調達をめぐっては、強引な手法もあったというのが通説になっている。

敗戦後はいったんA級戦犯容疑で収容されたが、東西冷戦が深まるにつれ、アメリカの占領政策は日本の軍国主義を解体する方向から、共産主義に対抗するため保守勢力を重視する方向へと転じていく。GHQの占領政策がこのいわゆる「逆コース」に転換するなかで、児玉は1948年に釈放された。

その後の児玉は、保守政治家や財界人と結びつき、資金と人脈を背景に戦後の保守政治の裏側で存在感を強めていった。冷戦下では反共ネットワークの一角として米国側との関係も指摘される。さらに「反共」を旗印に右翼や暴力団を束ねようと動き、戦後日本のフィクサーとして地位を確固たるものとするのである。

前野霜一郎の思想と三島由紀夫の影響

その児玉邸になぜ俳優が突入したのか。そこを理解するためには、前野霜一郎という人物を知る必要がある。1970年代半ばは、東アジア反日武装戦線や日本赤軍など過激化した極左系セクトによるテロ事件が相次いでいた。だが、前野はその文脈にはいない。むしろ逆の側にいた。

前野霜一郎は芸名で、本名は前野光保（みつやす）といった。1946年、渋谷区の布団店の一人息子として生まれ、13歳で児童劇団に入り、16歳で映画デビューした。以後、日活作品に継続的に出演し、1964年の『潮騒』では吉永小百合と共演している。

1967年には同じ劇団出身の女性と結婚し、その後は2人でアメリカに留学して演劇を学んだ。また、前後してA級ライセンスを得て自動車レースにも参加し、さまざまな言語を学ぶなど、奔放に暮らしていた。その費用は我が子を溺愛する父親が負担していたとされる。

帰国後の1970年は、前野にとって仕事、私生活、思想面で転機が重なった年だった。まず、5月公開の杉良太郎主演『花の特攻隊 あゝ戦友よ』に出演した。ゼロ戦に乗る特攻隊員を描いた映画に出演したことは、前野を変える一つのきっかけとなった。

その後も、同年8月公開の『野良猫ロック ワイルド・ジャンボ』、10月公開の渡哲也主演『新宿アウトロー ぶっ飛ばせ』など、脇役ながら“日活ニューアクション”と呼ばれる作品群に連続出演した。このように、俳優として脂が乗っていた一方で、私生活では妻との結婚生活が破綻した。

なお、前野と結婚していた女性は、同じ年に人気ドラマ『アテンションプリーズ』（TBS系）で、日本航空でボーイング社のジャンボ機に乗るキャビンアテンダントの研修生役をレギュラーで演じ、茶の間に顔を知られる存在になっていた。過去の日本の象徴であるゼロ戦と、新時代の象徴であるジャンボ機というのは、なんとも対照的だった。

そして、その時の前野はまだ、ロッキード社の大型旅客機をめぐる疑獄事件のなかで、自分が後に取る行動を想像もしていなかった。

さらに同年11月25日には、前野に強い衝撃を与えた三島事件が起きた。作家・三島由紀夫が、自衛隊の市ヶ谷駐屯地で隊員たちに決起を促したあと、割腹自殺した。戦後日本を否定し、天皇中心の国家のために命を捨てるという思想を、自らの死で示した事件だった。『花の特攻隊 あゝ戦友よ』に出演したその年の前野にとって、この事件は思想面でも無視できないものとなった。

日活ロマンポルノ出演と思想の先鋭化

翌1971年、前野にさらに大きな転機が訪れる。日活は経営不振から一般映画の路線を維持できなくなり、11月から成人映画路線「日活ロマンポルノ」へ舵を切った。多くの専属俳優が去るなか、前野は残り、第1弾の『団地妻 昼下りの情事』に出演する。

以後、前野の主戦場はロマンポルノへ移った。私生活では1972年にアメリカ人女性と再婚している。このころの前野は、三島由紀夫や、禅思想家・鈴木大拙（だいせつ）の著作、マルクスの『資本論』のほか、『論語』、『老子』など、思想や傾向の異なる書物を読みふけっていた。

鈴木大拙は、禅の思想を通じて「生死一如」、すなわち生と死は本来一体のものだと説いている。そうした読書を重ねて思索を深めるなかで、前野の右傾化は次第に輪郭を明確にし、自分なりの死生観も形づくられていった。

なお、前野が再婚した1972年、元妻は三島由紀夫の同名小説を原作とした映画『音楽』の主演に起用されている。三島に傾倒していた前野が、これに対しいかなる感情を抱いたかは今となってはわからない。

さらに小型飛行機の操縦に関心を持った前野は、1973年には岡山の航空訓練所に入り、全寮制の規律の厳しい集団生活を送った。前野はそこに軍隊的な秩序を重ね合わせていたともいわれる。また、そこで右翼団体関係者の子息とも親しくなっていた。

こうした時期の前野については、「俺は武士だ」と周囲に語り、NHKで一日のテレビ放送が終わる際に君が代が流れると、起立して直角に頭を下げていたとの証言もある。飛行機の操縦免許を取得し、調布飛行場を拠点とする飛行クラブに出入りするようになった前野は、小型飛行機で荷物を運ぶ仕事にも関わったという。

1975年11月公開の『東京エマニエル夫人 個人教授』は前野にとって最後の映画となった。この年には2度目の結婚生活も終わっている。ロッキード事件が発覚したのは、翌1976年2月のことだ。

児玉誉士夫批判から“特攻”の決行へ

愛国を掲げる児玉が米企業と結びつき、政界工作の疑惑の渦中にあった――そのことは、前野にとって看過できないものだった。前野は児玉を「みっともない」と痛烈に批判した。それだけではない。「児玉の家に飛行機で突っ込んだら面白い」とも口にし、実際に児玉邸の下見にも行っていたという。仲間たちは冗談だと思っていた。だが、冗談ではなかった。

1976年3月23日朝、前野はついに計画を実行する。表向きは、撮影と訓練だった。前野は「特攻隊の映画をつくるのでスチール写真を撮りたい」と親しいフォトグラファーや美容師、同じ飛行クラブの操縦教官を調布飛行場に集めた。また、日活撮影所から借りた旧日本軍の特攻隊員風の制服も用意していた。

地上でその姿の撮影を終えると、8時50分ごろ、操縦教官が操縦する小型飛行機にフォトグラファーと美容師が乗り、前野は単発機「パイパーPA-28チェロキー」を操縦して飛び立った。上空での撮影を終えたあと、教官機は先に戻り、前野だけが訓練の名目で飛行を続けた。前野機は世田谷方面へ飛び、等々力上空を旋回した。

午前9時50分ごろ、機体は児玉邸へ急降下し、庭の立木をなぎ倒したあと、大きな音とともに玄関の屋根と2階の一部に激突して炎上した。児玉は別棟の2階にいたため無事だったが、前野は操縦席で黒こげになって死んでいた。

突入直前には、無線に「天皇陛下万歳」の声が響いたという。機体はバラバラになり、現場からは「七生」と書かれた白い布片も見つかった。中央に赤い丸を配し、「七生報国」と記された鉢巻の一部だった。

七生報国とは、「何度生まれ変わっても国に報いる」という意味を持つ言葉で、三島由紀夫も市ヶ谷事件の際に同じ4文字を鉢巻に記していた。前野がこの突入を、自らなりの“特攻”として位置づけていたのだろう。

事件後、前野が2月中旬に新潟県湯沢町のスキー場で大量の睡眠薬を摂取する自殺未遂を起こしていたことが報じられた。このとき前野は、「シナリオを書くために、死に直面した心境を確かめたかった」といった旨を説明していた。また、「死を恐れていない」「来世がある」といったことを周囲に話していたこともわかっている。前野が、死を強く意識した精神状態にあったことはうかがえる。

その後の児玉と前野

ロッキード事件はその後、全日空、商社の丸紅、政界へと捜査が広がり、田中角栄元首相を始め、複数の逮捕者を出した。だが、全容解明には至らなかった。児玉は国会に姿を見せないまま、1976年3月に脱税と外国為替管理法違反で在宅起訴された。

ところが裁判は長期化し、1984年に児玉が死亡したため、判決は出ないまま公訴棄却となった。

前野の名は、壮絶な最期も手伝い、後年の日本映画マニアの間でカルト俳優として語り継がれていった。フィクサーの家に小型機で突入した俳優の出演作は現在、動画配信サービスで容易に観ることができる。

■ミゾロギ・ダイスケ

昭和文化研究家、ライター、編集者。スタジオ・ソラリス代表。大学の文学部を卒業。スポーツ雑誌、航空会社機内誌の編集者を経て独立。『週刊大衆』をはじめ、各媒体で執筆活動を続ける。犯罪、芸能全般、スポーツ全般、日本映画、スキー、プロレスなどを守備範囲とするが、特に昭和文化研究はライフワークだ。著書に『未解決事件の戦後史』（双葉社）。