前席にも3人座れる「3＋3」という大胆な発想

コンパクトミニバンの歴史を振り返ると、かつてホンダが発売した個性的なモデルを思い出す人もいるかもしれません。その代表的な1台が「エディックス」です。

直近ではバラエティ番組「何か“オモシロいコト”ないの？」で紹介されたこともあり、そのユニークな仕様にネット上では多くの反響が集まっています。

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エディックスは2004年に登場し、2009年まで販売されました。販売期間は約5年と長くはありませんでしたが、そのコンセプトは非常に独創的で、当時の自動車市場の中でもひときわ異彩を放っていました。

ホンダがこのクルマで提示したのは、従来のミニバンの常識を見直した新しい室内レイアウトでした。

ボディサイズは全長4285mm×全幅1795mm×全高1630mm前後です。数値だけを見ると、現在販売されているトヨタ「シエンタ」やホンダ「フリード」とほぼ同じクラスの大きさに収まります。

都市部の細い道でも扱いやすく、立体駐車場の利用も想定された現実的なサイズでした。日常生活に自然に溶け込む大きさを保ちながら、家族や友人と快適に移動できる空間を確保することが開発の大きなテーマだったのです。

このクルマ最大の特徴は、「3＋3」と呼ばれる6人乗りのシートレイアウトにありました。

一般的なミニバンでは前席が2人掛けになっており、後席や3列目で人数を増やす構成が主流です。

しかしエディックスは、前列にも3席を並べるという大胆な設計を採用しました。つまり2列シートのままで6人が乗れるという構造です。

車体を大きくすることなく多人数で移動できるという発想は、当時としてはかなり斬新なものでした。

もちろん単純に座席を増やしたわけではなく、使い勝手を考えた工夫も盛り込まれていました。

前席の3つのシートはわずかにV字状に配置され、肩同士がぶつかりにくいよう配慮されています。また中央席も補助的な簡易シートではなく、きちんと座れる設計になっていました。

さらに6つすべてのシートが前後にスライドするため、乗員数や荷物の量に応じて室内空間を柔軟に調整することができました。

例えば前列中央席を後ろへ下げれば、後席との距離が近くなり、家族同士が会話しやすいレイアウトになります。

反対に荷物を多く積みたい場合にはシートを前方へ寄せることで、ラゲッジスペースを広く確保することも可能でした。

また細かな部分にも特徴的な工夫があります。そのひとつがルームミラーの配置です。エディックスではミラーを運転席寄りにずらしたオフセット配置が採用されていました。

前席中央に人が座ると通常の位置では後方視界が遮られてしまうため、それを避けるための設計です。

こうした細かな配慮からも、ホンダが人の使い方を中心にクルマづくりを行っていたことがうかがえます。

外観デザインも印象的でした。全体のシルエットは低めに構えたフォルムで、前傾姿勢を強調した「クラウチングスタイル」が採用されています。

ショート＆ワイドのプロポーションは安定感を生み出すと同時に、ミニバンでありながらスポーティな雰囲気も感じさせるものでした。

実用性が重視されがちなカテゴリーの中で、デザイン面でも新しい方向性を示していたといえるでしょう。

パワートレインは登場当初、1.7リッターと2リッターの直列4気筒エンジンが用意されていました。その後、より余裕のある走りを求める声に応える形で2.4リッター仕様も追加されています。

ただし、この革新的なコンセプトが大きなヒットにつながったわけではありませんでした。

それでも、このクルマが提案した「室内空間の新しい考え方」は今見ても興味深いものです。

そんなエディックスについてネット上では、「前に3人並んで座れるのはやっぱり面白い発想だった」「家族の距離が近く感じられるクルマだった」といった評価がある一方で、「中央席の乗り降りは少し大変だった」「当時はスライドドアじゃないのが惜しかった」という現実的な意見もあります。

また「今の時代ならもっと売れそう」「ホンダらしい挑戦的なクルマだった」「中古車で見かけるとつい懐かしくなる」といった声もあり、印象に残っている人は少なくないようです。

さらに最近では「この前テレビで久々に見た」「バラエティで菊池風磨が真ん中の席に乗っていて面白かった」「バラエティ番組で紹介されていて懐かしくなった」といったコメントも見られ、メディアで取り上げられたことをきっかけに再び注目する人もいるようでした。