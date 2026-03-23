豚肉のアスパラ巻き【材料】（2人分）豚バラ肉(薄切り) 4枚塩コショウ 適量グリーンアスパラガス 6本塩 適量<調味料>しょうゆ 大さじ 1みりん 小さじ 1砂糖 小さじ 1/2ニンニク(すりおろし) 適量コチュジャン 少々サラダ油 適量【作り方】1、豚バラ肉は長さを半分に切り、塩コショウを振る。2、グリーンアスパラは根元を少し切り落とし、ピーラーで下から1/3の皮をむく。長さを3等分に切り、塩の入った熱湯でゆで、ザルに上げる。3、豚バラ肉でグリーンアスパラを巻き、サラダ油を熱したフライパンで豚バラ肉に火が通るまで弱めの中火でしっかり焼く。4、混ぜ合わせた＜調味料＞の材料を加えて、全体にからめながら焼き、器に盛る。