アジアサッカー連盟(AFC)は20日、U20女子アジアカップの2028年大会と30年大会が中国で行われることを発表した。



U20女子アジア杯は2年に一度行われており、今年はタイで4月1日に開幕する。中国ではこれまで6回開催されている。



また、AFCは毎年開催されているU17女子アジア杯について、28年大会より前回大会の成績に関係なくホスト国を除いたすべてのチームが予選に参加する方式にすることを決定した。予選は地域ごとの開催となり、出場枠は東南アジア4枠、東アジア4枠、中央アジア1枠、南アジア1枠、西アジア1枠、開催国1枠。U17女子アジア杯は今年から3年間中国での開催が決まっている。



なお男子のU17アジア杯についても、1月の発表で東南アジア4枠、東アジア4枠、中央アジア3枠、南アジア1枠、西アジア4枠(本大会ホスト国所属地域はマイナス1)で28年大会より地域ごとの予選を行うとしている。