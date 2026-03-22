自宅で無料の整え時間を始められる！ ヨガタウン「YOGAWeek 2026 春分」

記事ポイント 3月20日から4月5日まで開催。40名の講師による無料オンライン企画。春の不調に寄り添うヨガが充実。 3月20日から4月5日まで開催。40名の講師による無料オンライン企画。春の不調に寄り添うヨガが充実。

3月20日から4月5日まで、ヨガタウンが無料オンラインヨガイベント「YOGAWeek 2026 春分」を実施します。

自宅から参加しやすく、春の眠気やだるさに寄り添うクラスを幅広く楽しめるのが魅力です。

快眠系から朝ヨガ、体幹トレーニングまでそろい、日々の整え時間を始めたい人にぴったりです。

ヨガタウン「YOGAWeek 2026 春分」

イベント名：YOGAWeek 2026 春分開催期間：3月20日〜4月5日開催形式：オンライン参加費：無料（事前登録制）参加講師数：40名

YOGAWeek 2026 春分は、春の心身を整えたい時期に自宅で気軽に参加できるオンラインヨガイベントです。

テーマに掲げる「ウェルネス・リカバリー」に沿って、眠気やだるさ、疲労感に寄り添うプログラムをそろえています。

初心者から経験者まで取り組みやすく、スマートフォンやパソコンから生活リズムに合わせて参加できます。

春は寒暖差や新生活の変化が重なり、心身を整える時間を意識したくなる季節です。

そんなタイミングに、自宅で無理なく続けやすい無料のオンライン企画として楽しめるのがうれしいポイントになります。

快眠を意識した夜のリカバリープログラム

テーマ：ウェルネス・リカバリー参加方法：オンライン参加費：無料（事前登録制）

夜のリラックスタイムに取り入れやすい快眠ヨガを軸に、睡眠の質を意識したクラスを用意していました。

春の眠気や朝のだるさが気になる人も、落ち着いた時間の中で自分のペースで心身を整えられます。

40名の講師による多彩なクラス

参加講師数：40名対象：初心者から経験者まで配信形式：ライブ配信＋アーカイブ視聴

登壇するのは全国から集まるプロ講師で、朝ヨガやリラクゼーション、マインドフルネス、体幹トレーニングまで幅広くそろいます。

その日の気分や体調に合わせて選びやすく、ヨガを始めたい人にも続けている人にも取り入れやすいラインアップです。

朝の時間に取り入れやすいプログラムもあり、春分の日をきっかけに新しい習慣を始めたい人にも向いています。

YOGAWeekは季節ごとに開かれている企画で、今回の春分開催も日常にヨガを取り入れる入口として親しみやすい内容です。

家にいながら気分や体調に合わせて選べるので、忙しい毎日でも自分を整える時間を作りやすいイベントです。

睡眠を見直したい人や、春から無理なく新習慣を始めたい人におすすめします。

3月20日から4月5日までの開催なので、生活リズムに合わせて参加しやすいのも魅力です。

ヨガタウン「YOGAWeek 2026 春分」の紹介でした。

よくある質問

Q. YOGAWeek 2026 春分はいつ開催されますか？

3月20日から4月5日まで開催します。

Q. どんな人が参加できますか？

ヨガ初心者から経験者まで幅広く参加できました。

Q. どのように参加できますか？

オンライン形式なので、自宅からスマートフォンやパソコンで参加できます。

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