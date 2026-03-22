人気ラッパーが結婚生活で見せる家庭的な一面にゆうちゃみビックリ
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第３話を３月19日（木）夜９時より放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる３組のカップルが参加。登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの３組。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
３月19日（木）放送の第３話では、旅の３日目の模様を公開。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと31歳彼女・サチエは食事へ出かける。第１話、第２話とケンシのお酒の飲み方などで価値観の違いが浮き彫りになっていたが、第３話ではサチエの口からケンシの過去の二股疑惑が明らかに。これに対しケンシは「それが一生の罪だとしたら俺はいつ許されるの？」「それが原因でケンカするたびに別れるっていう気持ちになるんだったら、俺は結婚なんかしないほうがいいと思っている」と言い２人はヒートアップ。ついにサチエは「さっさと早く（私のことを）諦めてくださいって言ってるだけなんだけど」と告げてしまう。今回、カップルたちには「４日目（翌日）にこのまま旅を続けるか、それともここでリタイアして別れるかを選択してください」とのアナウンスがあり、２人は３日目にして、別れの危機に直面。
また、オーストラリアへの出発前、ケンシはとある人の元を訪れていたことが明らかに。それは、ラッパー・ヒップホップアーティストのKOWICHIで、ケンシの公私ともに信頼のおける先輩。2024年に結婚し、一児の父であるKOWICHIにサチエとの関係を相談。ケンシが「ケンカしてないとき以外は一緒にいてめちゃくちゃ楽しいんですよ。ただその代わりケンカすると地獄……」というと、KOWICHIは「ケンカしたらどこだって地獄なんだよ、旦那が尻に敷かれているとうまくいくってよく言うけど、それは女の人を上に立たせてあげている男じゃないとダメだと思うんだよ」「家にいる時の姿勢の問題じゃない？どれだけ家族のことを考えているかって姿勢でわかる」とアドバイス。さらにKOWICHI自身は「家掃除したり、洗い物をする」と積極的に家事をしていることを明かすと、ゆうちゃみは「え！ギャップ！」と驚いた様子を見せ、ヒコロヒー、藤本美貴も「素敵ですね」「いい人！」とコメント。
また、番組内のスタジオトークでは「彼の部屋に元カノとの写真や手紙、プレゼントがそのまま残っているのを発見してしまった。捨ててほしいと言いたいのですが、重い女だと思われないか不安で言い出せない」という視聴者からのお悩みに見届け人たちが回答。ヒコロヒーは「昔、彼がクローゼットの奥から学生時代の思い出の品が入っている箱を取り出したら、中に当時付き合っていた女の子がくれたメッセージカードみたいなものがブワーって出てきて（彼に）言われへんかった」と懐古。意外な一面を明かすヒコロヒーに、藤本は「（ヒコロヒーは）女子だから」と話していた。
また、今回は男性３人で男子会を開催。離婚歴のあるナオキとケンシが結婚への覚悟について語るなど、それぞれのカップルの現状が明らかになった『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第３話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。
３月19日（木）放送の第３話では、旅の３日目の模様を公開。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと31歳彼女・サチエは食事へ出かける。第１話、第２話とケンシのお酒の飲み方などで価値観の違いが浮き彫りになっていたが、第３話ではサチエの口からケンシの過去の二股疑惑が明らかに。これに対しケンシは「それが一生の罪だとしたら俺はいつ許されるの？」「それが原因でケンカするたびに別れるっていう気持ちになるんだったら、俺は結婚なんかしないほうがいいと思っている」と言い２人はヒートアップ。ついにサチエは「さっさと早く（私のことを）諦めてくださいって言ってるだけなんだけど」と告げてしまう。今回、カップルたちには「４日目（翌日）にこのまま旅を続けるか、それともここでリタイアして別れるかを選択してください」とのアナウンスがあり、２人は３日目にして、別れの危機に直面。
また、オーストラリアへの出発前、ケンシはとある人の元を訪れていたことが明らかに。それは、ラッパー・ヒップホップアーティストのKOWICHIで、ケンシの公私ともに信頼のおける先輩。2024年に結婚し、一児の父であるKOWICHIにサチエとの関係を相談。ケンシが「ケンカしてないとき以外は一緒にいてめちゃくちゃ楽しいんですよ。ただその代わりケンカすると地獄……」というと、KOWICHIは「ケンカしたらどこだって地獄なんだよ、旦那が尻に敷かれているとうまくいくってよく言うけど、それは女の人を上に立たせてあげている男じゃないとダメだと思うんだよ」「家にいる時の姿勢の問題じゃない？どれだけ家族のことを考えているかって姿勢でわかる」とアドバイス。さらにKOWICHI自身は「家掃除したり、洗い物をする」と積極的に家事をしていることを明かすと、ゆうちゃみは「え！ギャップ！」と驚いた様子を見せ、ヒコロヒー、藤本美貴も「素敵ですね」「いい人！」とコメント。
また、番組内のスタジオトークでは「彼の部屋に元カノとの写真や手紙、プレゼントがそのまま残っているのを発見してしまった。捨ててほしいと言いたいのですが、重い女だと思われないか不安で言い出せない」という視聴者からのお悩みに見届け人たちが回答。ヒコロヒーは「昔、彼がクローゼットの奥から学生時代の思い出の品が入っている箱を取り出したら、中に当時付き合っていた女の子がくれたメッセージカードみたいなものがブワーって出てきて（彼に）言われへんかった」と懐古。意外な一面を明かすヒコロヒーに、藤本は「（ヒコロヒーは）女子だから」と話していた。
また、今回は男性３人で男子会を開催。離婚歴のあるナオキとケンシが結婚への覚悟について語るなど、それぞれのカップルの現状が明らかになった『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第３話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
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