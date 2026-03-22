タレントの布川敏和がこのほど、神奈川県・茅ヶ崎中央公園で行われた地域イベント「茅ヶ崎マルシェ」で、社会奉仕活動を続ける「一般社団法人Homie子ども未来育成会」代表理事の井上ケイ氏とトークショーを行い、1980年代に一世風靡した3人組男性アイドルグループ「シブがき隊」の元メンバーとして当時の秘話を明かした。



【写真】贈られたアロハシャツを手にする布川敏和

布川は81年、15歳の時にTBS系ドラマ「2年B組仙八先生」で芸能界デビューした。歌手・さとう宗幸が教師役で主演した同作で、生徒役として共演した薬丸裕英、本木雅弘と「シブがき隊」を結成し、82年に「NAI・NAI 16」でレコードデビュー。同年のレコード大賞で最優秀新人賞に輝いた。同期である中森明菜、小泉今日子、松本伊代、早見優、堀ちえみ、三田寛子、石川秀美ら人気女性アイドル歌手のデビューが重なって「花の82年組」と称される中、「フッくん」の愛称で親しまれた。



シブがき隊の3人は1965年度生まれの同学年(※薬丸は66年2月生まれ)で、今春までに全員が還暦を迎えた。布川は「薬丸と仲悪いわけじゃないんですよ。性格が合わないんです…って、これもネタになってますけど(笑)」と切り出し、トーク会場である湘南エリアでの逸話を披露した。



「三浦海岸のビーチに大きいステージを建てて、明菜ちゃん、キョンキョン、伊代ちゃんらアイドルが10人くらい来て歌って…という京浜急行のイベントがあったんですよ。その司会者の女の子と僕は当時、付き合っていました。イベント前日にその彼女の家に泊まりに行って、大げんかになってしまい、彼女は泣いて、もう大変なことになったんです。翌日、一緒のステージに立つというのに。なぜケンカになったかというと、俺の浮気が原因です。バレちゃいまして…。当日は品川駅から京浜急行で三浦海岸まで行く電車の一両にアイドルも司会者もいて、ファンの人も電車に乗っている中で彼女は大泣きして、目が腫れたまま司会をやりました。その女の子の名前は、つちやかおり。元奧さんです…というオチでございます(笑)」



つちやは明大中野高校の1年先輩。91年に結婚し、3人の子をもうけた。2014年に離婚したが、現在、偶然にも同じマンションの隣室に住んでいたことが判明。別れても子どもや孫たちを通して交流は続いているという。シブがき隊の解散（88年）後は世話になった元ラッツ＆スター・田代まさしのいた事務所に移籍。その頃のエピソードも披露した。



「（神奈川県の）大磯ロングビーチで毎年あったアイドル水泳大会の司会を田代さんがされていた縁で、僕も出させていただいたんですけど、その時の楽しみが騎馬戦でした。アイドルの女の子が男性たちで組んだ騎馬の上に乗る。中にはビキニの上が取れる女の子もいて、お茶の間のお父さんたちを喜ばせたという時代です。ビキニが外れるのはアイドルではなく、それ要員のセクシービデオ系の女優さん。ビキニを取る人はだいたい、ダンプ松本さんとか女子プロレスの悪役の方たちなんですよ。打ち合わせ済みでね。その目の前に行って、パッと取れた瞬間を見るのが楽しみでした(笑)」



現在の地上波放送では考えられない昭和～平成初期のテレビ文化。そのギャップを当事者として語った後、会場から「人生最大にモテた時期は？」という質問が飛んだ。布川は「一番モテたのが20歳くらい。二股、三股…というのはよくありますけど、俺は五股かけてましたからね。その中の1人が元奧さんです。18歳の時に六本木で遊びデビューしました。バブルガム・ブラザーズのコンちゃん(ブラザー・コーン)に誘っていただいて。マハラジャとかディスコがたくさんあった時代です」と自身の〝モテキ〟を告白した。



今も82年組の同期は気になる。「明菜ちゃんと同い年で、飲み仲間だったんですけど、何年も姿を見ないで、最近、久々に（映像で）今の姿を見て、ずっと若いイメージのままだったから、びっくりした。気が付いたら、お互い60だからね」。そう感慨に浸った布川は「シブがき隊のデビュー記念日が5月5日なんですよ。 “がき”だからこどもの日ということで。解散は11月で僕らは『解隊記念日』と呼んでいた。今も記念日にはシブがき隊のことに触れさせていただいています。俺もこんな年になって、ファンの方も“ババア”になりましたけど(笑)、こうしたイベントに集まって、昔の青春時代は良かったね…なんてやってます」と目を細めた。



（デイリースポーツ/よろず～ニュース・北村 泰介）