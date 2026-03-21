『プリンセッション・オーケストラ』第47話「世界の合⾔葉」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第47話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第47話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第47話「世界の合⾔葉」＞
滅びの聖歌。侵略の歌声。かつて先代のプリンセスが追い払い、⾚と⽩の⼥王が再来を恐れていた災厄、それがキャロルでした。
誰の思惑も何の悪意もなく、ただすべてを消滅させる⾃然現象。その影響でアリスピアとみなもたちの世界は融合し、ジャマオックが街中に際限なく発⽣していきます。
＞＞＞第47話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
＜第47話「世界の合⾔葉」＞
滅びの聖歌。侵略の歌声。かつて先代のプリンセスが追い払い、⾚と⽩の⼥王が再来を恐れていた災厄、それがキャロルでした。
誰の思惑も何の悪意もなく、ただすべてを消滅させる⾃然現象。その影響でアリスピアとみなもたちの世界は融合し、ジャマオックが街中に際限なく発⽣していきます。
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