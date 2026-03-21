文化観光施設「這有山」を訪れた観光客。（２０２５年５月１７日撮影、長春＝新華社記者／唐成卓）

【新華社長春3月21日】中国吉林省長春市の繁華街に、「這有山（ここに山あり）」という名称で、文化観光と商業が一体化した複合施設がある。施設内には自然景観が取り入れられ、小さな町を歩いているような感覚になる。高さ約30メートルの「丘」に石段が続き、街路が入り組んでいる。あずまやや楼閣、小さな店が点在し、川のせせらぎが街の喧騒と溶け合っている。

商業空間に独自性が求められる今、同施設は文化体験を強みとして打ち出している。日本人観光客の大森雅哉さんは「買い物をしながら山登りができる体験は新鮮。従来の商業施設に対する固定概念が覆された」と話した。以前「這有山」を訪れたことがある高野朋華さんも、施設の店はどれも個性的で「山」と上手く一体化していたと語る。

文化観光施設「這有山」を訪れた人々。（２０２５年５月１７日撮影、長春＝新華社記者／唐成卓）

プロジェクト総経理の劉朝霞（りゅう・ちょうか）氏は、有名ブランド店を集めるより無形文化遺産の工房やテーマ性の高い書店など、個性的な店舗を重視していると説明。全店舗を施設の目玉に据えることを目指しているという。

来場者を飽きさせないように、毎年40％の店舗が入れ替わる。施設のアップグレードや新企画を継続することで、観光客はいつ来ても新たな発見や楽しみ方を得ることができ、これがリピーター消費につながっている。

2026年の春節（旧正月）連休期間中、来場者は前年同期比9％増の19万人を超え、売上高は2.7％増の1600万元（1元＝約23円）に上った。（記者/孟含蒞、唐成卓）