乃木坂46川崎桜、圧倒的“ヒロイン感”放つ 先行カット第14弾解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/03/21】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第14弾が解禁された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中輝く姿
今回解禁されたのは、吸い込まれそうになる瞳が印象的な、圧倒的“ヒロイン感”を放つカットとなっている。撮影されたのは南フランス・ニースにある港町で、どこで撮っても絵になる背景に、写真集ではさまざまな表情を見せた川崎が収録されている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中輝く姿
◆川崎桜、ヒロインカット解禁
今回解禁されたのは、吸い込まれそうになる瞳が印象的な、圧倒的“ヒロイン感”を放つカットとなっている。撮影されたのは南フランス・ニースにある港町で、どこで撮っても絵になる背景に、写真集ではさまざまな表情を見せた川崎が収録されている。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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