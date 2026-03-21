知っておきたい！筋肉が1kg増えるとかなりやせて見える理由とは？

筋肉が1kg増えるとかなりやせて見える！

むくみも軽減されてすっきり！

筋肉を増やすと聞くだけで「ムキムキになりたくない」「太りたくない」と拒否反応を示す人がいますが、きれいなボディラインをつくるためには、筋肉の多い・少ないが深く関係してきます。なぜなら、筋肉１kgの基礎代謝量は１３キロカロリーといわれているからです。

どういうことかというと、つまり筋肉が１kg増えると、自然と代謝が１３キロカロリーアップするという計算。しかし、実際に筋肉１kg増やそうとすると、結構大変な運動や筋トレが必要です。たった１３キロカロリーの代謝のためを考えると割に合わないような気がしますが、筋肉が増えることで得られるメリットはそれだけではありません。

下肢に筋肉が１kg増えるだけでかなり引き締まった印象になります。筋肉のラインがきれいに出るため、見た目としては痩せてみえるでしょう。

さらに、むくみには筋肉の働きが大きく関わっています。ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、重力に逆らって静脈血を心臓方向へ押し上げる「筋ポンプ作用」があります。「

この作用が衰えると血液が心臓に戻りたくなり、血行が悪くなるためむくみを引き起こします。適度に運動したり、ふくらはぎに筋肉をつけることで血行が改善され、むくみにくい体へとつながっていくのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡