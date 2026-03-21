TVアニメ「FAIRY TAIL」第1期 オリジナルサウンドトラック全4タイトルのアナログレコード化決定、9月30日に同時発売！

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今年、原作連載開始20周年という記念すべき節目を迎える『FAIRY TAIL』。同作のアニメ第1期シリーズ（2009年〜2013年）を彩った高梨康治によるオリジナルサウンドトラック（全4タイトル）が、全世界のファンの熱い要望に応え、2026年9月30日にアナログレコードとして発売されることが決定した。

今回の発売にあたり、ジャケットビジュアルはオリジナルCD発売時に描き下ろしされた原作者・真島ヒロ氏によるイラストを使用。また、それぞれカラーレコードでのリリースとなる。

さらに、第1期の主題歌を集めたコンピレーションアルバム【TV アニメ「FAIRY TAIL」オープニング＆エンディングソングス VOL. 1〜3】のアナログレコード化も2026年内の発売で進行中、詳細情報は後日公開。

＜音楽・高梨康治コメント＞



アニメ「FAIRY TAIL」は、僕にとって最も思い入れの深い、まさにライフワークといえる作品です。

世界中の多くの方々に愛していただき、2017年にはJASRAC国際賞を受賞することもできました。

そんな作品のサウンドトラックが、このたびアナログ盤として改めてリリースされることを、とても嬉しく思っています。

これもひとえに、ファンの皆さんが作品を通して音楽を愛し続けてくださったおかげです。

心より感謝しています。ありがとうございます。

高梨康治

●リリース情報

TVアニメ「FAIRY TAIL」オリジナルサウンドトラック VOL. 1 (2枚組)

※オリジナルCD発売日：2010年1月6日

価格：￥7,480（税込）

品番：PCJG-00016

A1 FAIRY TAIL メインテーマ

A2 エルザのテーマ

A3 魔法発動

A4 ドラゴンスレイヤー

A5 楽園の塔

A6 闇ギルド

A7 ミラジェーンのテーマ

A8 にぎやかな街

A9 妖精の尻尾

B1 星霊魔法

B2 ルーシィがんばる

B3 グレイのテーマ

B4 ナツのテーマ

B5 宿命

B6 忍び寄る影

B7 ラクサス暴走

B8 フェアリーロウ

B9 仲間たち

C1 故郷

C2 ルーシィのテーマ

C3 氷の戦塵

C4 幽鬼

C5 闇よ、つどえ！

C6 アイゼンヴァルト

C7 暗黒の魔導士

C8 サラマンダー

C9 氷刃舞う

D1 魔法対戦

D2 悲しき過去

D3 悪魔デリオラ

D4 ティターニアの鎧

D5 燃え上がる拳

D6 最後の魔法

D7 紅蓮の怒り

D8 威風堂々 −Rock ver.−

D9 FAIRY TAIL メインテーマ −Slow ver.−

TVアニメ「FAIRY TAIL」オリジナルサウンドトラック VOL. 2 (2枚組)

※オリジナルCD発売日：2010年7月7日

価格：￥7,480（税込）

品番：PCJG-00017

A1 鉄竜 −くろがね−

A2 獅子の星霊

A3 邪悪の槌音

A4 追憶 〜めざめる魂〜

A5 新しい友情

A6 ハッピーのテーマ

A7 妖しい魔導士

B1 マカロフ

B2 ファンタジア

B3 旅立つ者へ

B4 ファントムロード

B5 魔道の挑戦者

B6 破邪の戦風

B7 悲壮

B8 FAIRY TAIL メインテーマ −Piano ver.−

C1 ナツの魔法1 〜火竜の咆哮〜

C2 ナツの魔法2 〜火竜の劍角〜

C3 ナツの魔法3 〜紅蓮火竜拳〜

C4 グレイの魔法1 〜アイスメイク〜

C5 グレイの魔法2 〜アイスゲイザー〜

C6 グレイの魔法3 〜氷刃・七連舞〜

C7 エルザの魔法1 〜金剛の鎧〜

C8 エルザの魔法2 〜天輪の鎧〜

C9 エルザの魔法3 〜煉獄の鎧〜

C10 冥き残光

C11 星霊王

C12 楽園の塔 〜ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第2番ハ短調Op.18」第1楽章より

C13 解き放たれし力

C14 絆

C15 追憶 〜哀しき魂〜

D1 魔水晶

D2 サタンソウル

D3 退魔激戦

D4 永遠の魔法

D5 フィオーレ王国

D6 FAIRY TAIL メインテーマ −METAL ver.−

TVアニメ「FAIRY TAIL」オリジナルサウンドトラック VOL. 3 (2枚組)

※オリジナルCD発売日：2011年7月6日

価格：￥7,480（税込）

品番：PCJG-00018

A1 魔法境の旅人

A2 3人のドラゴンスレイヤー

A3 疾風迅雷

A4 鋼の白熱戦

A5 連合軍、集結！

A6 シャルルの告白

A7 六魔将軍現る！

A8 群雄相打つ

A9 ミッドナイト目覚める

B1 毒竜のコブラ

B2 ニルヴァーナの光

B3 平行世界エドラス

B4 浮遊島の民

B5 ミストガンのテーマ

B6 天空の巫女

B7 翼あるもの

C1 超亜空間魔法アニマ

C2 エクシードたち

C3 消えゆく魔力

C4 アイスボーイ

C5 天使殲滅作戦

C6 天使の苦悩

C7 パンサーリリー

C8 竜鎖砲

D1 激闘魔法陣

D2 星霊合戦

D3 正義の力

D4 エルザ vs. エルザ

D5 ドラゴンフォース

D6 古の魔法

TVアニメ「FAIRY TAIL」オリジナルサウンドトラック VOL. 4 (3枚組)

※オリジナルCD発売日：2013年3月20日

価格：￥9,240（税込）

品番：PCJG-00019

A1 雷炎竜吼える

A2 煉獄の七眷属

A3 黒魔導士の邪心

A4 胸に秘めし想い

A5 愛しきものへ

A6 S級魔導士昇格試験

A7 天狼島

A8 悪魔の心臓(グリモアハート)

A9 黒き炎

B1 火竜 vs. 炎神

B2 過ぎし日の光

B3 メイビスの墓

B4 大魔導士ブルーノート

B5 無敵のアズマ

B6 ゼレフの憂鬱

B7 魔女の罪(クリムソルシエール)

C1 ウルティアとグレイ

C2 妖精の輝き

C3 天狼樹

C4 マカロフ vs. ハデス

C5 破滅への序曲

C6 最強最後の死闘

C7 ベストパートナー

C8 FAIRY TAIL メインテーマ −天狼島 ver.−

D1 剣咬の虎(セイバートゥース)

D2 第三世代ドラゴンスレイヤー

D3 白竜と影竜

D4 時の迷宮

D5 はるかなる約束の地

D6 大魔闘演武

D7 誇りを賭けて

D8 ゲームの始まり

D9 強敵現る

E1 魔法競技戦

E2 勝機の一撃

E3 ルーシィと星霊の力

E4 暗躍する者たち

E5 ウルティア

E6 ジュビア

E7 ギルドの誇り

F1 フロッシュとレクター

F2 シャルルの悪夢

F3 エクリプス計画

F4 われらフェアリーテイル

F5 最凶ライバル登場

F6 頂上を目指せ！

F7 練達の魔法戦

F8 終わりなき攻防

F9 魔道の覇者

＜高梨康治プロフィール＞

ロックを音楽的原点とし、ハードロックとオーケストラを融合した重厚かつ華麗なサウンドを得意とする音楽家。

音楽制作集団『Team-MAX』主宰、和楽器をフィーチャーしたロックユニット『刃-yaiba-』のリーダーでもある。

2013年、2014年、2017年、2020年、2021年、2022年、2023年に通算7回『JASRAC国際賞』を受賞。

代表作に、『NARUTO−ナルト−疾風伝』『BORUTO-ボルト-NARUTO NEXT GENERATIONS』『FAIRY TAIL』『ゾンビランドサガ』『ゲゲゲの鬼太郎(第6期)』『美少女戦士セーラームーンCrystal』『フレッシュプリキュア!』〜『スマイルプリキュア!』『地獄少女』『ログ・ホライズン』『地球へ…』『PRIDE』テーマ曲等がある。

自身がパーソナリティを務めるWebラジオ番組『アキバ鋼鉄製作所』を隔週で配信中。

©真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京

関連リンク

TVアニメ「FAIRY TAIL」公式サイト

https://fairytail-tv.com/