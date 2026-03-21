どんな場所で学ぶ？脳科学者・茂木健一郎が案内する世界自然遺産・屋久島「おおぞら高校」の魅力
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脳科学者で、屋久島おおぞら高校校長の茂木健一郎が自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン #おおぞら高校 屋久島本校のキャンパスを走る!!!!」と題した動画を公開しました。世界自然遺産・屋久島にある「おおぞら高校」の広大なキャンパスを、茂木氏自らが走りながら紹介しています。
動画は「今日は風が強い日でございますが」という言葉から始まり、息を切らしながらキャンパスを駆け巡る茂木氏の姿が収められています。「編集なしでやるので」と宣言し、強風の音や息遣いもそのままにワンテイクで撮影された映像は、臨場感にあふれています。
ランニングの道中では、目の前に広がる海や緑豊かな山々を指し示し、「どうですかこの景色」と視聴者に語りかけます。キャンパス内にはヤクザルも現れることがあるといい、豊かな自然環境の中にある学び舎の様子が伝わってきます。また、茂木氏は同校の校歌制作に携わったエピソードも披露。「当時の在校生が考えてきた歌詞を僕がアレンジして」と、生徒たちと共に作り上げた過程を振り返りました。
動画の後半では、ピラミッドのような形をした小高い丘に登り、キャンパスと屋久島の自然を一望します。茂木氏は「この大自然に比べたら人間なんてちっぽけな存在で」と語り、自然への畏敬の念を示しました。
屋久島の雄大な自然を五感で感じられる同校の魅力が詰まったこの動画は、普段とは違う環境での学びに興味がある人にとって、貴重な情報源となるでしょう。
動画は「今日は風が強い日でございますが」という言葉から始まり、息を切らしながらキャンパスを駆け巡る茂木氏の姿が収められています。「編集なしでやるので」と宣言し、強風の音や息遣いもそのままにワンテイクで撮影された映像は、臨場感にあふれています。
ランニングの道中では、目の前に広がる海や緑豊かな山々を指し示し、「どうですかこの景色」と視聴者に語りかけます。キャンパス内にはヤクザルも現れることがあるといい、豊かな自然環境の中にある学び舎の様子が伝わってきます。また、茂木氏は同校の校歌制作に携わったエピソードも披露。「当時の在校生が考えてきた歌詞を僕がアレンジして」と、生徒たちと共に作り上げた過程を振り返りました。
動画の後半では、ピラミッドのような形をした小高い丘に登り、キャンパスと屋久島の自然を一望します。茂木氏は「この大自然に比べたら人間なんてちっぽけな存在で」と語り、自然への畏敬の念を示しました。
屋久島の雄大な自然を五感で感じられる同校の魅力が詰まったこの動画は、普段とは違う環境での学びに興味がある人にとって、貴重な情報源となるでしょう。
YouTubeの動画内容
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