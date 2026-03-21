この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎「陳腐な便宜主義はやめて」アインシュタインの言葉から読み解く“脳を成長させる選択”の重要性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「やさしい道より、難しい道を選ぶというアインシュタインの言葉の意味。」と題した動画を公開。アインシュタインの言葉を引用し、認知的な負荷が高い「難しい道」を選ぶことが脳や魂の成長に不可欠であると説き、現代日本の「コスパ」「タイパ」を重視する風潮に警鐘を鳴らした。



動画の冒頭で茂木氏は、アインシュタインがかつて「易しい道と難しい道があったら、難しい道を選べ」と語ったとされる逸話を紹介。その真意について「難しいということは、この認知的な負荷が高いということ」であり、その負荷こそが「脳が成長する」源泉になると解説した。この原則は数学やパズルのような学問的な課題だけでなく、人生における選択全般に当てはまると主張する。



茂木氏は、人生における「困難な道」が、単なる「根性」で乗り越えるものと捉えられがちな風潮に異を唱える。本当の意味での困難な道とは、「色々考えて、解決策を模索しなくちゃいけない」状況であり、思考を巡らせること自体が重要だと指摘した。



その上で、安易な道を選び続けることの危険性について言及。「安易に生きていると、そういう安易な人になってっちゃう」「魂は成長しない」と断言した。特に現代の日本社会に蔓延する「コスパ」「タイパ」といった価値観が、「安易な道を推奨するような風潮」を生み出していると批判。「だから日本はこうなっちゃってるわけだからね」と、社会全体の停滞の一因である可能性を示唆した。



最後に茂木氏は、こうした「陳腐な便宜主義」を捨て、一人ひとりが意識的に難しい道を選ぶべきだと提言。「根性ではなく、ようく考えて、深く考えて、より複雑な問題をパズルを解く」という姿勢が、個人と社会の成長に繋がると訴え、動画を締めくくった。