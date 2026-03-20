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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【大型アプデ】Googleの無料デザインAI「Stitch(スティッチ)」が別物に進化｜音声会話でUIデザイン作成・プロトタイプ生成・アプリ構築まで全部できる！」と題した動画を公開した。Googleが提供する無料のUIデザインAIツール「Stitch」が大幅にアップデートされ、デザイン制作の常識を覆す新機能が多数実装された。



Stitchは、日本語のテキストを入力するだけで、WebサイトやアプリのUIデザインを自動生成できる無料のAIツールである。2026年3月19日に行われた過去最大のアップデートにより、ツール画面が全面的にリニューアルされた。



今回のアップデートの目玉は、新たに搭載された「デザイン用AIエージェント」である。これにより、複数のデザインアイデアを並行して実行できるようになったほか、主に3つの新機能が実装された。



1つ目は、日本語の音声で会話しながらUIデザインを作成・調整できる機能だ。AIエージェントと対話するだけで、デザインの生成や修正が可能となり、より直感的な操作が実現した。



2つ目は、ワンクリックでUIデザインからプロトタイプを生成する機能である。これにより、デザインの段階から実際の動作に近い形で確認できるようになった。



3つ目は、「DESIGN.md」という機能だ。これは、既存のWebサイトのURLを入力すると、そのサイトの配色やフォント、画面構成などのデザイン要素を抽出し、再利用可能なデザインデータとしてエクスポートできるものである。このデータを活用することで、デザインスタイルを統一した新しいUIを効率的に作成できる。



さらに、Stitchで作成したUIデザインは、Google AI StudioやデザインツールFigmaなどにエクスポートして、より詳細な編集を加えたり、実際に動作するアプリやWebサイトに変換したりすることも可能だ。



これらの新機能により、専門的なデザインスキルがない人でも、アイデアを迅速に視覚化し、プロトタイプとして試すことが容易になった。Stitchの進化は、デザインと開発のプロセスを大きく変え、今後のクリエイティブな作業に新たな可能性をもたらすだろう。