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ポイ活投資チャンネルが「【銀行ぐるぐる攻略】京王NEOBANK新規口座開設キャンペーンと常設ポイントプログラムの攻略方法」と題した動画を公開。京王NEOBANKが開催する「春の新規口座開設キャンペーン」の詳細と、毎月継続してポイントを獲得できる常設プログラムの攻略法について解説した。



動画では、今回のキャンペーンが「銀行ぐるぐるポイ活を始めるチャンス」だとし、具体的なポイント獲得手順を紹介している。



京王NEOBANKでは、2026年4月30日までの期間限定で「春の新規口座開設キャンペーン」を実施中だ。期間中に新規口座を開設し、キャンペーン期間終了時点で円預金残高が3万円以上あるユーザーが対象となる。特典として、通常口座の場合は京王ポイントが3,000ポイント、こども口座の場合は現金3,000円がキャッシュバックされる。



さらに、京王NEOBANKには10種類の常設ポイントプログラムがあり、その中でも特にポイ活に活用しやすい2つの方法が紹介された。1つ目は「他行からの振込入金」で、1回1万円以上の振込で20ポイントが付与され、月10回まで適用されるため最大200ポイント獲得できる。



2つ目は「公営競技への入金」だ。1回の入金で10ポイントが付与され、月30回まで適用可能なため、最大300ポイントの獲得となる。この2つのプログラムを組み合わせることで、毎月合計500ポイントをコンスタントに貯めることが可能だ。



獲得した京王ポイントの使い道としては、「京王ポイント対象店での利用」「京王グループの商品との交換」「京王ネットショッピングでの利用」「京王チケットレスサービスでの利用」の4つが挙げられた。特に、京王沿線外に住むユーザーには、京王ネットショッピングで全国百貨店共通商品券などの金券類と交換する方法が推奨された。ただし、商品券の交換には配送料がかかる点には注意が必要だ。



本キャンペーンは2026年4月30日までとなっている。ポイントプログラムの詳細や口座開設の手続きについては、公式サイトで確認できる。