京王NEOBANKで「銀行ぐるぐるポイ活」を始めるチャンス！新規口座開設とポイントプログラムの攻略法を徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活投資チャンネルが「【銀行ぐるぐる攻略】京王NEOBANK新規口座開設キャンペーンと常設ポイントプログラムの攻略方法」と題した動画を公開。京王NEOBANKが開催する「春の新規口座開設キャンペーン」の詳細と、毎月継続してポイントを獲得できる常設プログラムの攻略法について解説した。
動画では、今回のキャンペーンが「銀行ぐるぐるポイ活を始めるチャンス」だとし、具体的なポイント獲得手順を紹介している。
京王NEOBANKでは、2026年4月30日までの期間限定で「春の新規口座開設キャンペーン」を実施中だ。期間中に新規口座を開設し、キャンペーン期間終了時点で円預金残高が3万円以上あるユーザーが対象となる。特典として、通常口座の場合は京王ポイントが3,000ポイント、こども口座の場合は現金3,000円がキャッシュバックされる。
さらに、京王NEOBANKには10種類の常設ポイントプログラムがあり、その中でも特にポイ活に活用しやすい2つの方法が紹介された。1つ目は「他行からの振込入金」で、1回1万円以上の振込で20ポイントが付与され、月10回まで適用されるため最大200ポイント獲得できる。
2つ目は「公営競技への入金」だ。1回の入金で10ポイントが付与され、月30回まで適用可能なため、最大300ポイントの獲得となる。この2つのプログラムを組み合わせることで、毎月合計500ポイントをコンスタントに貯めることが可能だ。
獲得した京王ポイントの使い道としては、「京王ポイント対象店での利用」「京王グループの商品との交換」「京王ネットショッピングでの利用」「京王チケットレスサービスでの利用」の4つが挙げられた。特に、京王沿線外に住むユーザーには、京王ネットショッピングで全国百貨店共通商品券などの金券類と交換する方法が推奨された。ただし、商品券の交換には配送料がかかる点には注意が必要だ。
本キャンペーンは2026年4月30日までとなっている。ポイントプログラムの詳細や口座開設の手続きについては、公式サイトで確認できる。
動画では、今回のキャンペーンが「銀行ぐるぐるポイ活を始めるチャンス」だとし、具体的なポイント獲得手順を紹介している。
京王NEOBANKでは、2026年4月30日までの期間限定で「春の新規口座開設キャンペーン」を実施中だ。期間中に新規口座を開設し、キャンペーン期間終了時点で円預金残高が3万円以上あるユーザーが対象となる。特典として、通常口座の場合は京王ポイントが3,000ポイント、こども口座の場合は現金3,000円がキャッシュバックされる。
さらに、京王NEOBANKには10種類の常設ポイントプログラムがあり、その中でも特にポイ活に活用しやすい2つの方法が紹介された。1つ目は「他行からの振込入金」で、1回1万円以上の振込で20ポイントが付与され、月10回まで適用されるため最大200ポイント獲得できる。
2つ目は「公営競技への入金」だ。1回の入金で10ポイントが付与され、月30回まで適用可能なため、最大300ポイントの獲得となる。この2つのプログラムを組み合わせることで、毎月合計500ポイントをコンスタントに貯めることが可能だ。
獲得した京王ポイントの使い道としては、「京王ポイント対象店での利用」「京王グループの商品との交換」「京王ネットショッピングでの利用」「京王チケットレスサービスでの利用」の4つが挙げられた。特に、京王沿線外に住むユーザーには、京王ネットショッピングで全国百貨店共通商品券などの金券類と交換する方法が推奨された。ただし、商品券の交換には配送料がかかる点には注意が必要だ。
本キャンペーンは2026年4月30日までとなっている。ポイントプログラムの詳細や口座開設の手続きについては、公式サイトで確認できる。
YouTubeの動画内容
関連記事
「VISA割」2026年3月26日で早期終了が決定。dカード、三井住友カードなど、今すぐ乗り換えるべきスマホタッチ決済は？
マネックスカードのクレカ積立が還元率改悪、月5万円の利用が必須に。ポイ活投資チャンネルは「dカード」への乗り換えを推奨
さわかみ投信「長期投資家デビュープロジェクト」開始！口座開設で最大36,000円分のファンドをプレゼント
チャンネル情報
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。