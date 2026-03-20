原菜乃華、大都会のど真ん中で“ピュルーツ狩り” “リンゴモチーフ”の華やかな赤ワンピ姿で登場

「CMではリアルな色・形の着ぐるみで楽しかったですが、今日はこの素敵な衣装でピュレフルーツの気分を味わえています」

キッコーマン食品は、2026年3月19日（木）、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザにて、パウチ入りのすりおろしフルーツ、デルモンテ ピュレフルーツ（略称：ピュルーツ）の体験イベント「大都会のピュルーツ狩り」開園式を開催した。スペシャルゲストとして、新CMに出演中の俳優・原菜乃華さんが登場。CMではリンゴそのものになりきった着ぐるみ姿を披露している原さんだが、この日はリンゴを意識した真っ赤なワンピース姿に。会場にはカラフルな「ピュレフルーツ」が実った『ピュルーツの木』が立ち並び、来場者は木から「ピュレフルーツ」をもぎ取る『ピュルーツ狩り』を体験できる。入場者第1号としてピュルーツ狩りを体験した原さんは、都会のビル群の中で木から商品をもぎ取るという非日常な体験に「六本木でフルーツ狩りができるなんて新しくて楽しい！最高です！」。獲れたてのピュレフルーツを試飲すると「美味しいし、片手で食べられて一石三鳥。本当にタイパが良い！」と、忙しい現代人にぴったりの魅力をアピールした。『デルモンテ ピュレフルーツ 大都会のピュルーツ狩り』は、六本木ヒルズ 大屋根プラザで、2026年3月19日(木)〜21日（土）11:00〜18:00で開催。参加無料。