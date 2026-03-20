宮崎優＆山下幸輝、告白シーンで気まずい出来事【バッドチョイス・グッドラブ】
【モデルプレス＝2026/03/20】女優の宮崎優（ ※「崎」は正式には「たつさき」）と俳優の山下幸輝（WILD BLUE）が20日、都内で行われたABEMAとショードラの縦横連動ハイブリッドドラマ「バッドチョイス・グッドラブ」スペシャルイベントに出席。告白シーンのエピソードを語った。
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舞台となる下北沢にまつわる印象的なエピソードを聞かれた宮崎は、2話の告白のシーンを回顧。2人の間に階段があったといい「私が告白した瞬間に一般の方が上がってきちゃって…（笑）気まずっみたいな（笑）」とハプニングがあったことを明かした。撮影自体は「1回止まって、最後まで台詞はやらせてもらったんですけど、『あ、すみません』って」と当時の状況を再現しながら説明した。
一方、山下は撮影合間に食べに行ったカレーを回顧。「スタッフさんが調べてくれて『ここ美味しいらしいですよ』って。美味しかったです」と語っていた。
本作は化粧品会社の広報・鴨居ひより（宮崎）が、ある霧の夜に下北沢で4年前の大学時代にタイムスリップし 、“サブカルクソ男”な元カレ・須藤鯨（山下）と再会することから始まる、“運命の恋”をやり直す、下北沢タイムスリップ・ラブコメディ。（modelpress編集部）
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◆宮崎優＆山下幸輝、告白シーンで気まずい出来事
舞台となる下北沢にまつわる印象的なエピソードを聞かれた宮崎は、2話の告白のシーンを回顧。2人の間に階段があったといい「私が告白した瞬間に一般の方が上がってきちゃって…（笑）気まずっみたいな（笑）」とハプニングがあったことを明かした。撮影自体は「1回止まって、最後まで台詞はやらせてもらったんですけど、『あ、すみません』って」と当時の状況を再現しながら説明した。
◆「バッドチョイス・グッドラブ」
本作は化粧品会社の広報・鴨居ひより（宮崎）が、ある霧の夜に下北沢で4年前の大学時代にタイムスリップし 、“サブカルクソ男”な元カレ・須藤鯨（山下）と再会することから始まる、“運命の恋”をやり直す、下北沢タイムスリップ・ラブコメディ。（modelpress編集部）
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