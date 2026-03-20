°Ëâ¤Î¼Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿!¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Ô¤Î¼Â ¡ÈGRAND CAPSULE¡É¡×Âè2ÃÆ¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤ËÈ¯Çä!
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡ÖFrom TV animation ONE PIECE ¥ï¥ó¥Ô¤Î¼Â ¡ÈGRAND CAPSULE¡É Vol.02¡×¤ò2026Ç¯3·î Âè4½µ¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Á´2¼ï¤Ç²Á³Ê¤Ï1,500±ß¡£
2026Ç¯3·î Âè4½µÈ¯Çä¡ÖFrom TV animation ONE PIECE ¥ï¥ó¥Ô¤Î¼Â ¡ÈGRAND CAPSULE¡É Vol.02¡×(Á´2¼ï¡¦1,500±ß)
¡ÖFrom TV animation ONE PIECE ¥ï¥ó¥Ô¤Î¼Â ¡ÈGRAND CAPSULE¡É Vol.02¡×¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°Ëâ¤Î¼Â¥«¥×¥»¥ë¤ÇÁÔÂç¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥ï¥ó¥Ô¤Î¼Â ¡ÈGRAND CAPSULE¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ÃÆ¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢2ÂÎ¤È¥¸¥ª¥é¥ÞÂæºÂ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥«¥é¡¼¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÁ´2¼ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡û¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
normal color
special color
normal color
special color
2026Ç¯3·î Âè4½µÈ¯Çä¡ÖFrom TV animation ONE PIECE ¥ï¥ó¥Ô¤Î¼Â ¡ÈGRAND CAPSULE¡É Vol.02¡×(Á´2¼ï¡¦1,500±ß)
¡ÖFrom TV animation ONE PIECE ¥ï¥ó¥Ô¤Î¼Â ¡ÈGRAND CAPSULE¡É Vol.02¡×¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°Ëâ¤Î¼Â¥«¥×¥»¥ë¤ÇÁÔÂç¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥ï¥ó¥Ô¤Î¼Â ¡ÈGRAND CAPSULE¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ÃÆ¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢2ÂÎ¤È¥¸¥ª¥é¥ÞÂæºÂ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥«¥é¡¼¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÁ´2¼ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡û¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
normal color
special color
normal color
special color