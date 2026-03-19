【Fighting Girls Collection 1/7 スケールフィギュア THE KING OF FIGHTERS XV 不知火舞】 12月 発売予定 価格 通常版：24,200円 あみあみ限定版：24,750円

サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッドプラス」は、フィギュア「Fighting Girls Collection 1/7 スケールフィギュア THE KING OF FIGHTERS XV 不知火舞」を12月に発売する。価格は通常版が24,200円、あみあみ限定版が24,750円。

本製品は、SNKの誇る格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XV」より、不知火流忍術を継承する“くノ一”「不知火舞」を、イラストレーター・hncl氏による描き下ろしイラストをもとに、闘う女性を立体化するフィギュアシリーズ「Fighting Girls Collection」の第2弾として、1/7スケールでフィギュア化したもの。

hncl氏の描き下ろしの、色気と余裕を漂わせる表情や佇まいを忠実に再現し、舞の代名詞である華やかな衣装や、妖艶かつしなやかな肢体を余すことなく表現している。

またあみあみ限定で発売される限定版では、「ウィンク顔」フェイスパーツが付属している。

「Fighting Girls Collection 1/7 スケールフィギュア THE KING OF FIGHTERS XV 不知火舞」

あみあみ限定版「ウィンク顔」フェイスパーツ

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約260mm（台座含む）※頭頂部まで 素材：PVC、ABS

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