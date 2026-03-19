この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎が断言「WBCの熱狂は新種の虫を見つけるのと同じ喜び」“世界の際”を知りたいという欲望の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「今こそ、「新種」とか、「世界チャンピオン」とか！」と題した動画を公開。多くの人が熱狂する「世界チャンピオン」という存在と、子供たちが夢見る「新種の発見」を対比させながら、そこに共通する人間の根源的な探求心について持論を展開した。



茂木氏はまず、子供たちが「新種の昆虫や植物、恐竜を発見したい」という夢を抱くことや、「世界チャンピオン」という言葉の響きに強く惹かれる傾向があると指摘。この二つの憧れには、「知っている世界の際に立つということ」という共通点があると分析する。



世界チャンピオンは、地域予選などを勝ち上がり「これ以上は上にいけない」という頂点に立つ存在である。一方、新種の発見もまた、既知の生物学の世界の境界線を押し広げる行為だ。しかし茂木氏は、厳密な意味での世界チャンピオンは存在するのかと問いを投げかける。アマゾンの奥地やアフリカのどこかに、まだ見ぬ強豪が隠れている可能性、すなわち世界が「オープンシステム」である可能性を示唆した。



この構造は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に人々が熱狂する心理にも当てはまると茂木氏は語る。ドミニカ共和国やベネズエラなど、これまで馴染みの薄かった国々のスター選手たちの活躍に驚かされる体験は、まさに「新種の虫を見つけるのと同じような喜びがそこにはある」からだと解説した。



最終的に茂木氏は、「新種」や「世界チャンピオン」を目指す行為の根源には、「知らない世界を見たい」「世界の際に何があるんだろうってことが知りたい」という人間の根源的な欲求があると結論付け、未知への探求心こそが人々を突き動かす原動力だと語った。