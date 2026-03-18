アメリカン・エキスプレスは、コーポレート・カードに付帯する海外旅行傷害保険の補償規定を8月1日から改定する。

コーポレート・グリーンとJR東海EX・コーポレート・グリーンでは、適用条件をビジネス・トラベル・アカウント（BTA）決済を含む「利用付帯」（現行では自動付帯）に変更する。「傷害治療費用保険金」と「疾病治療費用保険金」を最高600万円（同400万円）に増額するほか、「航空便遅延費用」も補償内容に追加する。

コーポレート・ゴールドとJR東海EX・コーポレート・ゴールドでは、「傷害治療費用保険金」と「疾病治療費用保険金」を最高600万円（同400万円）に増額するほか、「航空便遅延費用」も補償内容に追加する。適用条件は、自動付帯のまま変更はない。

コーポレート・プラチナとJR東海EX・コーポレート・プラチナでは、「傷害治療費用保険金」と「疾病治療費用保険金」を、旅行代金をコーポレート・プラチナまたはBTAで決済した（利用付帯）場合は最高1,200万円（同1,000万円）に、決済していない場合は600万円（同500万円）に増額する。「航空便遅延費用」の改定はない。

改定となるのは、8月1日日本出国分から。国内旅行の補償内容・適用条件に変更はない。