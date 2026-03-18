「オープン戦、日本ハム−ＤｅＮＡ」（１８日、エスコンフィールド）

ＷＢＣ日本代表に選出されていた日本ハム・北山亘基投手が、チームに合流した。練習前にグラウンドでチームメートらが作る円陣に拍手で迎えられて笑顔。「実家に帰ってきたような安心感があった」と心境を語った。

ＷＢＣで１次リーグの台湾戦とチェコ戦の２試合にリリーフ登板し、ともに１回無失点。敗れた準々決勝のベネズエラ戦では、登板がなかった。それでも「メジャーリーガーも含めて、トップの選手とやれたのはすごくいい経験になった。すごく充実した時間になった」と経験は血肉になった様子。「日の丸でいつかは先発できるようなピッチャーになれれば」と成長を誓った。

新庄監督からは、準々決勝進出決定時と準々決勝後に連絡をもらったという。「すごく気に懸けてくださって。しっかり見守っているというようなことを言っていただいて。すごく心強かった。感謝しています」と謝意を述べた。

この日は早速ブルペン入り。ボールや傾斜の感覚を確認し「自分の中では不安な部分はそんなにない。しっかり作っていけるかな」とうなずいた。内定していた開幕２戦目となる２８日のソフトバンク戦（ペイペイ）の先発に向けても「今のところはそういう感じで」と気合十分。「これからリーグ優勝、日本一、もうそれだけに向かってやっていきたい」と大目標を見据えた。