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デリカD:5で雪道ドライブへ！「本当に怖いのは動けなくなること」YouTuberが語る安心装備とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「【デリカD:5】雪予報の東京→山梨ドライブ｜雪道の話をしながら走る」と題した動画を公開しました。雪予報が出ている東京から山梨県へ、三菱デリカD:5で雪道をドライブする様子を紹介しています。



動画は、雪が降り始めた東京・青梅からスタート。奥多摩を抜け、山梨県へ向かうルートです。道中、ばもさんは雪道ドライブで携帯しているという装備について語りました。スタッドレスタイヤのサイズは225/60R17で、17インチがベストマッチだと考えているそうです。デリカD:5はブレーキが大きいため、16インチ以下は装着できないと説明しました。



そのほか、雪を下ろすための長い棒状のブラシや、大雪の際にはスコップ、スタックした際に脱出するための敷物なども準備しているとのこと。雪道運転について、ばもさんは「滑るのが怖いっていうけど、本当に怖いのはその場から動けなくなること」という持論を展開。そのためにも、グリップを確保できる道具を準備しておくことが重要だと話しました。



ドライブは奥多摩湖（小河内ダム）周辺へと進み、辺り一面は美しい雪景色に。その後、標高1000mを超える柳沢峠に差し掛かると、道路にも雪が積もり始め、本格的な雪道走行の様子が映し出されます。しかし、峠を越えて山梨県側に入ると雪はほとんどなくなり、天候の違いが顕著に表れていました。



雪道での運転の心構えや、リアルな道路状況の変化がわかるこの動画は、デリカD:5のオーナーはもちろん、冬のドライブを計画している人にとって参考になるのではないでしょうか。