「年金月13万円」で一人暮らしの母が“毎月3万円足りない”と相談してきました…共働き世帯年収680万円でも仕送りは必要でしょうか？

月13万円の年金で足りない？ 統計データで見る「高齢単身世帯」のリアルな収支

「親から生活費が足りないと相談されたけれど、毎月3万円もの追加支出は厳しい……」共働きで世帯年収680万円という一見余裕がありそうな家庭でも、住宅ローンや教育費を抱えていれば、毎月3万円の継続的な「支出」は大きな重荷になり得ます。

まず冷静に状況を分析するため、統計データを確認しましょう。総務省統計局が発表した「家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、高齢単身無職世帯の1ヶ月の消費支出は約15万円です。

統計上、支出項目で特に重いのが「食料」や「交通・通信」です。月13万円の年金収入の場合、住居費や医療費を含めた際、現代の物価水準では収支が赤字になることは決して珍しくありません。

しかし、だからといって「無条件に毎月3万円を渡す」ことが正解とは限りません。まずは、親の家計が本当に適正な範囲に収まっているのか、生活の質を見直す余地がないかを一緒に整理する「家計の棚卸し」から始めることが、最も建設的な第一歩となります。



仕送りは「贈与」とみなされる？ 知っておきたい「扶養控除」で賢く節税する仕組み

親への仕送りに関して、「毎月送金していると贈与税がかかるのではないか」と不安に思う方も多いかもしれませんが、過度に心配する必要はないでしょう。国税庁によれば、夫婦や親子などの扶養義務者間において、生活費などとして「通常必要と認められるもの」であれば、贈与税は課税されないとされています。

さらに、仕送りを単なる出費で終わらせず、節税に結びつける方法があります。それが「扶養控除」です。親が一定の要件を満たしており、定期的な仕送り等で生計を一にしていると認められる場合、親を税法上の「扶養親族」として申告できる可能性があります。

これにより、所得税や住民税の課税所得を減らすことができ、結果として手元に残るお金を増やすことが可能になる場合があります。勤務先での年末調整や確定申告の際、この仕組みを活用すれば、家計への負担を抑えつつ親を支えることができるでしょう。



年収680万円世帯でも仕送りはするべき？ 感情に流されず家計を守る「支援のルール作り」

世帯年収680万円の場合、将来的な教育資金や老後資金の積み立てを考えると、毎月3万円の流出は決して小さくありません。「親が困ってるから見捨てられない」という感情だけで安易に送金を始めると、数年後に自分たちの家計が破綻するリスクも考えられます。支援を開始する前に、必ず「ルール作り」を行いましょう。

例えば、「なぜ3万円が必要なのか」の使途を明確にすること、そして「親自身の資産状況（貯蓄など）を把握すること」です。もし、親が趣味や過剰な交際費に支出している場合、まずは生活のダウンサイジングを提案しましょう。

また、仕送りは「永続的な義務」ではなく「家計の余力に応じた援助」であることをあらかじめ伝えておくことも重要です。

「今の家計ではこれが精いっぱいだが、苦しい時はいつでも教えてほしい」と伝え、常に双方向のコミュニケーションを維持しましょう。お金の管理を可視化することで、親も無駄遣いを控えるようになり、結果として必要な支援額が抑えられるようになるかもしれません。



お金だけがすべてではない。親の不安に寄り添う「今の自分たち」にできる最適なケア

仕送りは生活費を補う手段のひとつですが、親が求めているものは必ずしも金銭的な支援だけとは限りません。場合によっては、「家族とつながっている」という安心感や、定期的なコミュニケーションが心の支えになることもあります。

毎月一定額を振り込む形だけでは状況の改善につながらないケースもあり、結果として支援する側の心理的負担が大きくなることも考えられます。

金銭的な援助に加えて、定期的な電話での連絡や家計状況の相談に応じること、また自治体が実施している高齢者向け福祉サービスの利用について一緒に確認することも、支援のひとつの形といえるでしょう。こうした関わりを通じて、生活面の不安を和らげられる場合もあります。

また、支援を続ける際には、無理のない範囲で行うことが重要です。税制上の取り扱いも踏まえながら方法を検討することで、親子双方が納得しやすい支援の形を見つけやすくなるでしょう。



出典

総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 ＜参考4＞ 65歳以上の無職世帯の家計収支（二人以上の世帯・単身世帯） 図2 65歳以上の単身無職世帯（高齢単身無職世帯）の家計収支－2024年－（18ページ）

国税庁 タックスアンサー（よくある税の質問） No.4405 贈与税がかからない場合

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー