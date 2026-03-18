2連勝狙う菅楓華は佐久間朱莉、都玲華との注目組 国内女子ツアー第3戦の組み合わせ発表
＜Vポイント×SMBCレディス 事前情報◇18日◇Vポイント×SMBCレディス（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞46年ぶり海外開催となった台湾大会を終えて、今週の舞台は千葉県へ移る。20日（金）から今季第3戦「Vポイント×SMBCレディス」が開催。開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。
【前夜祭フォト】結婚判明の小祝さくらは黒ワンピースで登場
20歳の菅楓華は女王・佐久間朱莉、都玲華の注目グループ入り。午前10時10分に1番からティオフし、昨年2位の好相性大会で2週連続優勝を狙う。2024年に男子プロ・桂川有人と結婚していたことが判明した小祝さくらは、木戸愛、安田祐香と同組。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）は渡邉彩香、新人の伊藤愛華と初日を回る。今大会にはルーキーが9人参戦。そのうち、高田菜桜、鳥居さくら、松原柊亜、横山翔亜はプロデビュー戦を飾る。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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