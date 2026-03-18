国際卓球連盟（ITTF）は16日、2026年第12週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は計15人がトップ100入り

女子シングルスでは、「WTTチャンピオンズ重慶」で初優勝した張本美和（木下グループ）が2025年4月以来となる5位に浮上。早田ひな（日本生命）が9位、伊藤美誠（スターツ）が10位をキープし、3選手がトップ10を維持している。

なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、ランキング上位は今週も変動はなかった。

WTTチャンピオンズ重慶で4強入りした大藤沙月（ミキハウス）は2つ順位を上げて11位に上昇。橋本帆乃香（デンソーポラリス）は1つ順位を下げて13位。長粼美柚（木下アビエル神奈川）は16位をキープしている。

このほか、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は1つ順位を下げて22位。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は23位をキープした。

横井咲桜（ミキハウス）は変動なしの28位。平野美宇（木下グループ）は2つ順位を下げて36位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は1つランクを下げて37位。赤江夏星（日本生命）は43位をキープしている。

また、「WTTフィーダー・オトーチェッツ」で準優勝した面田采巳（愛工大）は25ランクアップの78位に上昇し、自身初のトップ100入り。出澤杏佳（レゾナック）は1ランク下げたものの93位、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）は5ランクアップの99位となった。今週、日本女子は計15選手がトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年3月16日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

5位 （↑ 8位）：張本美和

9位（-）：早田ひな

10位 （-）：伊藤美誠

11位（↑ 13位）：大藤沙月

13位（↓ 12位）：橋本帆乃香

16位（-）：長粼美柚

22位（↓ 21位）：佐藤瞳

23位（-）：木原美悠

28位（-）：横井咲桜

36位（↓ 34位）：平野美宇

37位（↓ 36位）：芝田沙季

43位（-）：赤江夏星

78位（↑ 103位）：面田采巳

93位（↓ 92位）：出澤杏佳

99位（↑ 104位）：竹谷美涼