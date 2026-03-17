『シェパード警部　ブロークンウッドの事件簿』シーズン11、独占日本初放送！

ニュージーランド発の人気ミステリー『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』のシーズン11（全6話）が、4月29日（水・祝）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！

シーズン12もすでに待機中

本作は、イギリスで四半世紀にわたり続く『バーナビー警部』シリーズのニュージーランド版とも称される話題のミステリー。一見のどかで平和な小さな町ブロークンウッドで起こる不可解な殺人事件を、捜査の始めに遺体に話しかけることをポリシーとする変わり種のシェパード警部が相棒クリスティンとともに解決していく！

2014年の放送開始めから10年以上が過ぎても好調をキープしている本作は、昨年11月にシーズン12の撮影が終了したと伝えられている。

1980年代に人気を博したバンド“ストールン・アロー”のライブ後、熱烈なファンであるペギーが鐘の塔から落下して死亡する。彼女はまるで天から降ってきたようで、誰も身元を知らない。バンドのメンバーに聞き込むが詳しく知る者はおらず、ボーカルのジェームズは彼女は40年ぶりに急に現れたと語る。ペギーが40年もの時を経てジェームズを訪ねてきたのは、ある大事なことを伝えるためだったのだが…。

『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン11 放送情報

『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン11（全6話）は、4月29日（水・祝）16：00よりミステリーチャンネルにて一挙放送。それに合わせて、シーズン1〜10が、4月25日（土）6：00より再放送。

（海外ドラマNAVI）

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