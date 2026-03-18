Aぇ! group、公演来場者が麻しん（はしか）の陽性に STARTO社から注意喚起「感染力は非常に強く」
【モデルプレス＝2026/03/18】Aぇ! groupが14日に開催した「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」の来場者が、麻しん（はしか）の陽性と診断されたことがわかった。17日、STARTO ENTERTAINMENTが公式サイトにて発表し、注意喚起した。
【写真】ライブ初日に流血した31歳STARTOアイドル
公式サイトでは「3月14日にマリンメッセ福岡A館（福岡市博多区）で開催された『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の来場者が、医療機関での検査の結果、麻しん（はしか）の陽性だったことが確認されましたので、注意喚起のためお知らせいたします」と報告した。
また「『麻しん（はしか）』とは麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症で、感染経路は空気感染、飛沫感染、接触感染です。その感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100％発症し、一度感染すると一生免疫が持続すると言われています。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水、目の充血といった風邪のような症状が現れ2〜3日熱が続いた後、39度以上の高熱と発しんが出現します」と症状について説明した。
該当公演に来場した観客向けに「麻しんを疑う症状（発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血等）が現れた場合は、必ず事前に医療機関へご連絡の上、受診いただきますようお願い申し上げます」と呼びかけ「皆様に安心して公演を楽しんでいただけるよう、引き続き行政機関の指導のもと安全管理に努めてまいります」と伝えている。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10065?ima=1023
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◆Aぇ! group公演来場者が麻しん（はしか）の陽性と診断
公式サイトでは「3月14日にマリンメッセ福岡A館（福岡市博多区）で開催された『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の来場者が、医療機関での検査の結果、麻しん（はしか）の陽性だったことが確認されましたので、注意喚起のためお知らせいたします」と報告した。
◆STARTO社、該当公演来場者に呼びかけ
該当公演に来場した観客向けに「麻しんを疑う症状（発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血等）が現れた場合は、必ず事前に医療機関へご連絡の上、受診いただきますようお願い申し上げます」と呼びかけ「皆様に安心して公演を楽しんでいただけるよう、引き続き行政機関の指導のもと安全管理に努めてまいります」と伝えている。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10065?ima=1023
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