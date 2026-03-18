＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】女性ファンの“整った”応援スタイル

まだ観客もまばらな序ノ口の取組が始まる前の館内で、中継カメラがこだわりの応援スタイルを貫く女性ファンの“後ろ姿”を偶然に捉えた。その様子にファンも注目。「すごいワンピ」「グッズがすごい」など驚嘆の声が上がった。

カメラが捉えたのは、大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）の熱烈なファンと思われる女性の後ろ姿だ。テーブル付きの升席に腰を下ろしたそのスタイルは、まさに“完璧”の一言。白星を願う一心で“整えられた”その光景は圧巻だった。

注目を集めたのは、そのこだわりの装備だ。女性が着用していたのは、琴櫻の反物（浴衣生地）を仕立てて作られたと思われるオリジナルのワンピース。さらに、お揃いの生地で作られたポーチが添えられ、手元のテーブルには琴櫻のテーブルクロス、さらに愛らしいぬいぐるみ。ペットボトルカバーに至るまで、すべてが“琴櫻一色”で統一されていた。

この圧巻の応援スタイルに、ABEMAファンの反応。「反物で作ってるワンピ」「浴衣生地すてき」「琴櫻ワンピ」「ガチのファン」「マイテーブルクロス」といった絶賛コメントが殺到。また、他の席で見かけられた「スモジャン（スカジャン）」にも注目が集まり、「スカジャンいいね」「どこで売ってるの？」「高そう」といった声も寄せられていた。朝一番から土俵を支えるファンの熱い思いが、今場所の盛り上がりを象徴する一幕となった。ABEMA／大相撲チャンネル）