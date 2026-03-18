「は？だから？もうええわ！」社長の勘違いで怒鳴られた40代女性の怒り「今でも許せません」

すぐにキレたり、相手によって態度を変えたりする上司の下で働くのはしんどい。投稿を寄せた40代女性（建築・土木技術職）は、職場で社長から理不尽極まりない八つ当たりを受けた。

ある日、すでに退職した別の女性社員が担当していた業務内容について社長から聞かれ、ありのままに答えたのだが……。

「『分かりません』と答えたら、『は？だから？もうええわ！』とキレられました」

だが実際、女性とその退職した社員は部署が異なっていたため、女性は知る由もなかった。

「完全に社長の勘違いなのに、事務所で大勢の前で訳もわからないまま怒鳴られて、今でも許せません」

ミスを棚上げし自己都合を優先するだけの上司は御免こうむりたい。（文：湊真智人）

「お気に入りバイト」へのあり得ない対応

一方、相手によってあからさまに態度を変える上司もいる。同じく投稿を寄せた60代女性の勤め先は100円ショップ。社員になってわずか4か月で店長になった年下上司の言動が気になるそう。

「言いやすい人にはきつく注意、お気に入りには猫なで声、自分より仕事ができる人には普通、と相手によって注意の仕方を変える」

過去にはこんな出来事も。ある時、仕事上でトラブルが発生し、一人の学生バイトが店長に報告した。すると店長は報告しただけの学生に対し、なぜか「強めに注意」をしたという。しかも実際の原因を作った別のバイトには、裏でこう話しかけていた。

「『頼りになるし、やっていないと思う』と前置きしてからの注意」

おそらくトラブルの元凶である学生はお気に入りだったのだろう。しかしながら、他人のミスをなすりつけられる職場など、まともな人から逃げていくに違いない。

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