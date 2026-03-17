

約5.5万円からでハイエンドに迫る性能を備えた高コスパスマホ「POCO X8 Pro」をファーストインプレッション！

既報通り、Xiaomiは17日（現地時間）、同社傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応ミッドハイレンジスマートフォン（スマホ）「POCO X8 Pro」および「POCO X8 Pro Max」（ともにXiaomi Communications製）を発表しました。これを受けてXiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は17日、これらのPOCO X8 ProおよびPOCO X8 Pro Maxを日本市場にて2026年3月17日（火）22：00より順次発売しています。



POCO X8 Proのパッケージ（箱） POCO X8 Proのパッケージ（箱）



実際に貸出機にてAnTuTu Benchmark（v11）で測定してみたところでは公式の数値には届かなかったものの、かなり肉薄した208万点以上のスコアが出ていました。暖房の効いた室温で測定したため、より低温環境などで試せば、公式の数値くらいが出そうではあります。一方、少なくともベンチマークを行ったりした場合にはそれなりに発熱がありました 実際に貸出機にてAnTuTu Benchmark（v11）で測定してみたところでは公式の数値には届かなかったものの、かなり肉薄した208万点以上のスコアが出ていました。暖房の効いた室温で測定したため、より低温環境などで試せば、公式の数値くらいが出そうではあります。一方、少なくともベンチマークを行ったりした場合にはそれなりに発熱がありました



POCO X8 Proの正面。左からホワイト、ブラック、ミントグリーン POCO X8 Proの正面。左からホワイト、ブラック、ミントグリーン



POCO X8 Proのディスプレイは6.59インチで、シャオミ・ジャパンでは片手でも操作しやすいちょうど良いサイズ感としていましたが、さすがにかなり大きめといったところ POCO X8 Proのディスプレイは6.59インチで、シャオミ・ジャパンでは片手でも操作しやすいちょうど良いサイズ感としていましたが、さすがにかなり大きめといったところ



POCO X8 Proの画面を消した状態の正面。表示色数も多く、輝度も非常に高いため、画面はとても見やすくなっていました POCO X8 Proの画面を消した状態の正面。表示色数も多く、輝度も非常に高いため、画面はとても見やすくなっていました



画面の上部中央にはパンチホールが配置され、フロントカメラが内蔵されています。購入時に画面保護シートが貼り付け済みで、良く見るとパンチホール部分にシートの穴があるのがわかります 画面の上部中央にはパンチホールが配置され、フロントカメラが内蔵されています。購入時に画面保護シートが貼り付け済みで、良く見るとパンチホール部分にシートの穴があるのがわかります



POCO X8 Proを持ってみたところ。防水（IPX6およびIPX8）や防塵（IP6X）に対応しており、POCO X8 Pro MaxやREDMI Note 15 Pro 5Gが対応しているSGS認証の耐衝撃などには対応していないとのこと POCO X8 Proを持ってみたところ。防水（IPX6およびIPX8）や防塵（IP6X）に対応しており、POCO X8 Pro MaxやREDMI Note 15 Pro 5Gが対応しているSGS認証の耐衝撃などには対応していないとのこと



POCO X8 Proを背面にして持ってみたところ。背面の素材はPOCO X8 Proではガラスが用いられています POCO X8 Proを背面にして持ってみたところ。背面の素材はPOCO X8 Proではガラスが用いられています



POCO X8 Proの背面。カラーバリエーションは左からホワイト、ブラック、ミントグリーンの3色展開で、ブラックとミントグリーンはややマット処理ですが、ホワイトは光沢処理とのツートーンスタイルが採用されています POCO X8 Proの背面。カラーバリエーションは左からホワイト、ブラック、ミントグリーンの3色展開で、ブラックとミントグリーンはややマット処理ですが、ホワイトは光沢処理とのツートーンスタイルが採用されています



POCO X8 ProのホワイトにてダイナミックRGBライトを光らせているところ。アプリ一覧などから「設定」→「追加設定」→「バックライト効果」にてダイナミックRGBライトの設定が行えます POCO X8 ProのホワイトにてダイナミックRGBライトを光らせているところ。アプリ一覧などから「設定」→「追加設定」→「バックライト効果」にてダイナミックRGBライトの設定が行えます



POCO X8 Pro（左）とPOCO X8 Pro Max（右）。並べてみると、ひと回りくらいPOCO X8 Pro Maxのほうが大きい POCO X8 Pro（左）とPOCO X8 Pro Max（右）。並べてみると、ひと回りくらいPOCO X8 Pro Maxのほうが大きい



POCO X8 Pro Maxのブルー（上）とPOCO X8 Proのミントグリーン（下）。どちらも淡い色合いで人気が出そう POCO X8 Pro Maxのブルー（上）とPOCO X8 Proのミントグリーン（下）。どちらも淡い色合いで人気が出そう



リアカメラの出っ張り具合。SoC性能の割にはリアカメラのスペックが控えめなこともあり、出っ張りはそこまでではないものの、背面を下にして置くとカタカタはする感じ リアカメラの出っ張り具合。SoC性能の割にはリアカメラのスペックが控えめなこともあり、出っ張りはそこまでではないものの、背面を下にして置くとカタカタはする感じ



標準カメラアプリの撮影画面（ファインダー）と設定画面 標準カメラアプリの撮影画面（ファインダー）と設定画面



撮影サンプル（1）屋外、晴れ、広角カメラ（光学1倍） 撮影サンプル（1）屋外、晴れ、広角カメラ（光学1倍）



撮影サンプル（2）屋外、晴れ、広角カメラ（光学2倍相当） 撮影サンプル（2）屋外、晴れ、広角カメラ（光学2倍相当）



撮影サンプル（3）屋外、晴れ、超広角カメラ（光学0.6倍） 撮影サンプル（3）屋外、晴れ、超広角カメラ（光学0.6倍）



撮影サンプル（4）屋外、晴れ、広角カメラ（デジタル10倍） 撮影サンプル（4）屋外、晴れ、広角カメラ（デジタル10倍）



撮影サンプル（5）屋外、晴れ、広角カメラ（ポートレート） 撮影サンプル（5）屋外、晴れ、広角カメラ（ポートレート）



撮影サンプル（6）屋外、夜景、広角カメラ（光学1倍） 撮影サンプル（6）屋外、夜景、広角カメラ（光学1倍）



撮影サンプル（7）室内、蛍光灯、広角カメラ（ポートレート） 撮影サンプル（7）室内、蛍光灯、広角カメラ（ポートレート）



POCO X8 Proの左右側面。左にはアンテナラインのみ、右にはアンテナラインに加え、音量上下キーと電源キーが配置されており、電源キーはホワイトとブラックは赤いアクセントが付けられています。またホワイトはリアカメラのリング部分にも赤いアクセントがあります POCO X8 Proの左右側面。左にはアンテナラインのみ、右にはアンテナラインに加え、音量上下キーと電源キーが配置されており、電源キーはホワイトとブラックは赤いアクセントが付けられています。またホワイトはリアカメラのリング部分にも赤いアクセントがあります



POCO X8 Proの上下側面。上には外部スピーカーとサブマイク、アンテナライン、下には外部スピーカーとメインマイク（受話口）、nanoSIMカードスロットのトレイ、アンテナラインが配置されています POCO X8 Proの上下側面。上には外部スピーカーとサブマイク、アンテナライン、下には外部スピーカーとメインマイク（受話口）、nanoSIMカードスロットのトレイ、アンテナラインが配置されています



nanoSIMカードスロットのトレイを引き出したところ。なお、POCO X8 ProはPOCO X8 Pro Maxが対応しているeSIMには非対応です nanoSIMカードスロットのトレイを引き出したところ。なお、POCO X8 ProはPOCO X8 Pro Maxが対応しているeSIMには非対応です

5G NR: SA n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz



AI機能はGoogleの「Gemini」のほか、Xiaomiの「Xiaomi AI」が利用できます AI機能はGoogleの「Gemini」のほか、Xiaomiの「Xiaomi AI」が利用できます



デバイス情報とストレージ情報。microSDカードなどの外部ストレージスロットや3.5mmイヤホンマイク端子、ワイヤレス充電には非対応です デバイス情報とストレージ情報。microSDカードなどの外部ストレージスロットや3.5mmイヤホンマイク端子、ワイヤレス充電には非対応です



日本で利用するための認証（いわゆる「技適」）の番号は電波法に基づく工事設計認証（R）が「202-250378」、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定（T）が「HPQ250126020」。なお、6GHz帯には非対応なため、Wi-Fi 6EではなくWi-Fi 6に 日本で利用するための認証（いわゆる「技適」）の番号は電波法に基づく工事設計認証（R）が「202-250378」、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定（T）が「HPQ250126020」。なお、6GHz帯には非対応なため、Wi-Fi 6EではなくWi-Fi 6に

日本市場ではこれまで通りに日本ではおサイフケータイ（FeliCa）に対応しないグローバル向けモデル「POCO X8 Pro（型番：2511FPC34G）」および「POCO X8 Pro Max（型番：2602BPC18G）」がオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売されます。販売されるモデルは内蔵メモリー（RAM）および内蔵ストレージの違いによって複数あり、価格（金額はすべて税込）はオープンながら市場想定価格およびシャオミ・ジャパンの公式Webサイト（ http://mi.com/jp/ ）内の公式Webストアや直営店「Xiaomi Store」ではPOCO X8 Proの8GB RAM＋256GBストレージモデルが59,980円、8GB RAM＋512GBストレージモデルが69,980円、12GB RAM＋512GBストレージモデルが74,980円となっています。また発売から2026年4月6日（月）までの期間は発売記念キャンペーンによる早期価格でPOCO X8 Proの8GB RAM＋256GBストレージモデルが54,980円、8GB RAM＋512GBストレージモデルが64,980円、12GB RAM＋512GBストレージモデルが69,980円となるとのこと。さらに購入特典として公式WebストアおよびXiaomi Storeでは学生限定で2,000円割引となるほか、購入者全員にもれなく「YouTube Premium」の2カ月間無料アクセスおよび「Spotify Premium」の3カ月間無料アクセスが付与されます。販路は公式WebストアおよびXiaomi Storeのほか、Xiaomi公式 楽天市場店やシャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop、Amazon.co.jp、そして仮想移動体通信事業者（MVNO）の「QTnet」で、QTnetでは3月19日（木）に発売され、8GB RAM＋256GBストレージモデルのみが取り扱われます。その他、発売記念キャンペーンとして「TikTokプロモーション」に加え、SNSおよびXiaomi Storeにて「POCOボタン連打チャレンジ」などの3種類の参加型チャレンジが実施され、それぞれオリジナルグッズなどがプレゼントされるということです。今回はそんなPOCO X8 Proを事前に開催された「新製品事前内覧会」の展示会場にて実際にタッチ＆トライして試してきたほか、事前にPOCO X8 Proをお借りして試用してみたので、主に外観や基本機能、ベンチマークなどを中心に写真や動画を交えて紹介したいと思います。なお、写真や動画の一部には開発機が用いられており、開発機にはリアカメラの横にマークが記載されているほか、製品版にはない「NOT FOR SALE」などの記載があるのでご了承ください。POCO X8 ProはPOCOブランドにおける最新機種で、日本では初めての「POCO X」シリーズとなった昨年に発売された前機種「POCO X7 Pro」の後継機種となり、チップセット（SoC）はPOCO X7 ProがMediaTek製「Dimensity 8400-Ultra」でしたが、POCO X8 Proでは順当にMediaTek製「Dimensity 8500-Ultra」に強化され、ベンチマークアプリ「AnTuTu Benchmark」（v11）では総合スコアが228万3558点に達するミッドハイスマホとなっています。Dimensity 8500-UltraはTSMCの4nm製造プロセスを採用し、CPUはオクタコアCPU「3.4GHz Cortex-A725コア×1＋3.2GHz Cortex-A725コア×3＋2.2GHz Cortex-A725コア×4」というオールビッグコア設計で、GPUもフラッグシップ級のオクタコアGPU「Mali-G720 MC8」、そして業界最先端のAIエンジンを採用した最新SoCとなっており、パフォーマンスと快適性を大幅に向上させるとともに消費電力の最適化も実現しているとのこと。またメモリーもLPDDR5X、ストレージもUFS4.1を採用しています。さらに自社開発の超大面積5300mmを誇る3Dデュアルレイヤー構造のLiquidCool Technologyを採用したIceLoop冷却システムによって高負荷時でも卓越した熱効率を実現して主要な発熱源を効果的にカバーし、高効率な放熱を可能にすることによってSoCの温度を最大3℃低減するということです。これにより、引き続いて搭載されている「WildBoost Optimization」機能によって激しいゲームプレイや高負荷のマルチタスク環境でも長時間ピークパフォーマンスを体験できるということです。画面は上部中央にパンチホールを配置した約6.59インチ1.5K（1268×2756ドット）CrystalRes AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約460ppi）を搭載し、新しい赤色発行素材を使った最新のSamsung Display製パネル「M10」を採用して発光効率が20％向上してことによって最大輝度2000nits（ピーク時3500nits）を実現しているほか、最大120Hzリフレッシュレートや最大480Hzリフレッシュレート、16000段階の明るさ調整、3840Hz PWM調光、12bitカラー（約68億色表示）、Dolby Vision、HDR10+などとなっており、パンチホール部分には約2000万画素CMOS／広角レンズ（F2.2）のフロントカメラが内蔵されています。生体認証としては顔認証のほか、画面内指紋センサーを搭載しており、新たに防水・防塵（IP66・IP68準拠）にも対応しています。サイズは約157.6×75.2×8.38mm、質量は約201.5g、本体色はミントグリーンおよびホワイト、ブラックの3色がラインナップされています。また画面は強化ガラス「Gorilla Glass 7i」（Corning製）で覆われ、画面の周りの縁（ベゼル）も上と左右は1.5mm、下は1.7mmと非常に狭く、背面もガラス素材が用いられ、側面などのフレームは金属製で質感を高めており、上質でプレミアムな仕上がりを実現し、細部に至るまで洗練さと耐久性を高次元で両立しています。一方、POCO X7 ProはPOCOのブランドカラーでもあるイエローがラインナップされており、かなり目立つカラーリングだったものの、それに比べるとかなり大人しいデザインとカラーリングとなったPOCO X8 Proですが、新たにそれに代わって“ゲーミング”の代名詞でもあるLEDライティングに対応し、リアカメラの各カメラのリング部分にダイナミックRGBライトを内蔵しています。これにより、着信やアプリ通知時など、8色から選べるバックライトエフェクトが内蔵されており、ゲームや音楽などの使用シーンに合わせてパルスライトエフェクトを連動することも可能で、鮮やかなカラーバリエーションと明るさ調整機能によって実用性と遊び心を両立しています。リアカメラは以下のデュアル構成で、メインとなる広角カメラはSony製センサー「IMX882」を採用し、F値1.5の広い絞り値によって光の取り込みが大幅に向上し、さらに光学式手ブレ補正（OIS）も搭載しており、直感的なスナップショットを楽しめるようになっているとのこと。また先進的なAI機能も搭載し、不要な被写体を削除するAI消しゴムProや画角を拡げるAI画像拡張も活用でき、写真撮影の新しい楽しさを発見することができます。・約5000万画素CMOS（1画素0.8μm、4in1）／広角レンズ（F1.5、6P、OIS）・約800万画素CMOS／超広角レンズ（F2.2）またPOCO X8 ProではPOCO X7 Proの6000mAhを上回る大容量6500mAhバッテリーをスリムなボディーに搭載し、連続使用時間はゲームで9時間以上、ビデオ通話で12時間以上、SNSで20時間以上となっています。さらに最大100WのXiaomi HyperChargeやPPSに対応した急速充電をサポートし、100％まで48分で充電できるほか、大容量バッテリーを活用した有線リバース充電（最大27W）にも対応しています。その他、USB Type-C端子、NFC Type A／B、Wi-Fi 6に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠（2.4および5GHz）の無線LAN、Bluetooth 6.0、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSなど）、デュアルスピーカー、Dolby Atmos、近接センサー、環境光センサー、加速度センサー、フリッカーセンサー、電子コンパス、赤外線リモコン、X軸リニアバイブレーションモーター、Xiaomi オフライン通信など。OSはAndroid 16ベースの独自ユーザーインターフェース「Xiaomi HyperOS 3.0」がプリインストールされており、4世代のOSバージョンアップと6年間のセキュリティーアップデートを保証しています。SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つで、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。なお、100Wの急速充電は付属のACアダプター（試供品）で利用でき、その他の同梱品はUSB Type-C ケーブル（試供品）およびSIM 取り出し用ピン（試供品）、ソフトケース（試供品）、画面保護シート＜貼付済＞（試供品）、クイックスタートガイドです。



https://youtu.be/8fEpH1jn_5U



https://youtu.be/Fe9j293WyQ0

＜POCO X8 Proの主な仕様＞ 製品名 POCO X8 Pro（ポコ・エックスエイト・プロ） 型番 2511FPC34G サイズ 約157.6×75.2×8.38mm 質量 約201.5g 本体色 ミントグリーン、ホワイト、ブラック ディスプレイ 約6.59インチ1.5K（1268×2756ドット）有機EL HDR表示 ⚪︎ チップセット（SoC） MediaTek Dimensity 8500-Ultra CPU オクタコア「3.4GHz Arm Cortex-A725コア×1＋3.2GHz Arm Cortex-A725コア×3＋2.2GHz Arm Cortex-A725コア×4」 GPU オクタコア「Mali-G720 MC8」 内蔵メモリー（RAM） 8GB、12GB（LPDDR5X） 内蔵ストレージ 256GB、512GB（USF4.1） 外部ストレージ ー リアカメラ 約5000万画素CMOS／広角レンズ、約800万画素CMOS／超広角レンズ フロントカメラ 約2000万画素CMOS／広角レンズ バッテリー容量 6500mAh（取外不可） 接続端子 USB Type-C ワイヤレス充電 ー 生体認証 指紋（画面内・光学式）、顔 防水／防塵／耐衝撃 ○（IP6、IPX8）／○（IP6X）／ー おサイフケータイ（FeliCa）／NFC ー／○ ワンセグ／フルセグ ー／ー ハイレゾ音源 ○ テザリング同時接続数［Wi-Fi／USB／Bluetooth］ 10台／1台／4台 無線LAN（Wi-Fi） IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠（2.4GHz、5GHz） Bluetooth Version 6.0 VoLTE ○ SIM nanoSIMカード×2（デュアルSIM） OS Android 16（HyperOS 3.0） メーカー Xiaomi Communications



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記事執筆：memn0ck

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