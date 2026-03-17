【衛生観念ヤバ！義両親と同居】義父「すまんな〜！」節水とはいえ耐え難い…＜第3話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第3話 改善されず
【編集部コメント】
な、なるほど……！ 義実家には、トイレが小の場合、2回に1回しか流さないという謎ルールがあったのですね。ただ、いくら節水できるといっても衛生面はあまりよろしくないかと（汗）。同居してすぐにフミカさんはコウセイさんに伝え、義両親もすぐにその習慣を変えてくれたようですが……長年染みついたものはそうそう簡単には消えません。こうしてたまに（いや、たびたび？）、流すのを忘れてしまうようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第3話 改善されず
【編集部コメント】
な、なるほど……！ 義実家には、トイレが小の場合、2回に1回しか流さないという謎ルールがあったのですね。ただ、いくら節水できるといっても衛生面はあまりよろしくないかと（汗）。同居してすぐにフミカさんはコウセイさんに伝え、義両親もすぐにその習慣を変えてくれたようですが……長年染みついたものはそうそう簡単には消えません。こうしてたまに（いや、たびたび？）、流すのを忘れてしまうようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙