【衛生観念ヤバ！義両親と同居】義父「すまんな〜！」節水とはいえ耐え難い…＜第3話＞#4コマ母道場

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衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。

第3話　改善されず



【編集部コメント】

な、なるほど……！　義実家には、トイレが小の場合、2回に1回しか流さないという謎ルールがあったのですね。ただ、いくら節水できるといっても衛生面はあまりよろしくないかと（汗）。同居してすぐにフミカさんはコウセイさんに伝え、義両親もすぐにその習慣を変えてくれたようですが……長年染みついたものはそうそう簡単には消えません。こうしてたまに（いや、たびたび？）、流すのを忘れてしまうようです。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・石井弥沙