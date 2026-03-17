ファーウェイ・ジャパンは、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」において、メッシュWi-Fiルーター「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」の支援受付を開始した。

本体と中継機のセットが4万3780円、本体のみが2万8380円で、GREEN FUNDINGでは早割価格も用意されている。

「雪に覆われた山頂」をイメージしたデザインを採用し、ルームライトの機能を兼ね備える「インテリアルーター」としてアピールされている。専用アプリ「HUAWEI AI Life」から時間帯に合わせた点灯・消灯の設定や調光ができるほか、本体上部をタッチして切り替えることも可能。アンテナを透明化した「クリスタルアンテナ」を採用し、デザイン性を高めている。

通信性能としては、最新のWi-Fi 7技術に対応し、デュアルバンドで最大3.6Gbpsの通信速度を実現する。本体には2.5Gbpsの高速ポートを2基搭載。5GHz用アンテナ4本と2.4GHz用アンテナ2本の計6本に加え、4基の独立信号アンプを内蔵し、電波の感度と送信パワーを向上させている。

独自のメッシュ技術を搭載しており、本体と中継機をセットで使うことで簡単にメッシュシステムを構築でき、デバイスは最短50ms以下の遅延でシームレスにローミングできる。また、IPv6接続サービス（IPoE/IPv4 over IPv6）にも対応する。

このほか、効率的な放熱と静音性を両立した「シャークフィン排熱システム」や、アプリによるペアレンタルコントロール、自宅の電波状況を可視化する「ヒートマップ診断」機能などを備える。