＜義妹にマンション譲れ？＞なぜタダ同然で？「身内が困っているから」夫要求にアゼン【第1話まんが】
私はナルミです。夫ソウスケと小5の息子ハルトとともに一軒家に住んでいます。先日、私の母が亡くなりました。暮らしていたのは独身時代に購入した私名義のマンション。父が亡くなったことをきっかけに実家を処分して引っ越してきてもらったのです。結婚してしばらくは夫婦2人で暮らしていましたが、その後そこに住んでいた母が他界し、マンションは空き部屋になりました。ゆっくり思い出を整理しようとしていた私ですが、夫が信じられない提案をしてきました……。
夫はマンションを義妹夫婦に譲ってやってほしいと、とんでもない提案をしてきました。結婚してしばらく夫婦2人で暮らしていたので、夫婦の財産だと勘違いしているのかもしれませんが……。私が購入してローンを完済したものです。
夫はいつの間にか、勝手に義妹夫婦との間で話をすすめていました。義妹のマナさんもその夫であるコウタさんも、すっかりその気になっているようです。義妹夫婦に感謝され、夫も今さら話を取り消せないといった様子で説得してきます。
私は最愛の母を亡くし、少しずつ遺品整理をすすめてようやく悲しみが和らいできたところです。なのに夫が「マンションを妹夫婦に譲ってほしい」と信じられない提案をしてきました。私が独身時代に購入したマンションを「夫婦の共有財産」のように扱って、譲渡しろと言ってきたのです。
自分の資産を守ろうとしているだけで「恩知らず」？ マンションをタダ同然で明け渡すのが「筋」……？ 身勝手な主張をぶつけてくる夫に、私は怒りを通り越して悲しくなってしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
夫はマンションを義妹夫婦に譲ってやってほしいと、とんでもない提案をしてきました。結婚してしばらく夫婦2人で暮らしていたので、夫婦の財産だと勘違いしているのかもしれませんが……。私が購入してローンを完済したものです。
夫はいつの間にか、勝手に義妹夫婦との間で話をすすめていました。義妹のマナさんもその夫であるコウタさんも、すっかりその気になっているようです。義妹夫婦に感謝され、夫も今さら話を取り消せないといった様子で説得してきます。
私は最愛の母を亡くし、少しずつ遺品整理をすすめてようやく悲しみが和らいできたところです。なのに夫が「マンションを妹夫婦に譲ってほしい」と信じられない提案をしてきました。私が独身時代に購入したマンションを「夫婦の共有財産」のように扱って、譲渡しろと言ってきたのです。
自分の資産を守ろうとしているだけで「恩知らず」？ マンションをタダ同然で明け渡すのが「筋」……？ 身勝手な主張をぶつけてくる夫に、私は怒りを通り越して悲しくなってしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子