女優・タレントの二瓶有加(30)が14日、自身のYouTube「二瓶有加ch」を更新し、“痴漢被害”に遭ったことを告白した。



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自身のスマホの検索履歴をたどるという企画だったが、ほぼフリートーク状態となり、「この前、飛行機で痴漢に遭いました」と明かした。混雑していたということもあり、両サイドに人がいる座席。前日の仕事が遅かったこともあり、座席に着くなり寝ていたという。



ふと目が覚めた瞬間に、隣の男性の手が自身の手をサワサワしていることに気付いた。一瞬、何かの間違いで手が触れているのかとも思ったが、寝たふりをして確認すると、あきらかに意図的に触っていた。二瓶が動いてせき払いをすると、男性はあわてて手を引っ込めた。その後、男性は二瓶の方は一切振り向かず、ずっと顔そむけて見られないようにしていたという。



飛行機だったため、男性が凶器などは持っていないと確信。男性の個人情報が航空会社側には分かっているということもあり、二瓶も比較的強気でいられた。フライト中の約40分間、小声で「ふざけんなよ」とくり返していたと語った。



フライト後に仕事が控えていたため、捕まえて突き出すようなことまではしなかったが、航空会社には「〇〇番の座席の人に、寝ていたら手をスリスリされました」と報告はしたという。



「あんなやつ飛行機乗っちゃだめだろう。隣が知らねえ女だったら隙あらば手ぇ触んのか」と怒りは収まらない様子。「わたしのことを下に見たということなんですよ」と男性の考え方にも腹を立てていた。



二瓶は、Berryz工房の夏焼雅を中心としたユニット「PINK CRES.」のメンバーとして活動。その後、元テレビ東京ディレクターの佐久間宣行氏のYouTube番組「NOBROCK TV」がきっかけでブレイクした。トータルテンボスの下ネタに対応する企画に出演し、その後“ニヘラチオ”というニックネームも付けられるなどしたが、下ネタも辞さないガッツも評価されている。



（よろず～ニュース編集部）