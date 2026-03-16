1.窓やドアを開けっぱなし

ベランダに出入りする際に窓を開けたままにしてしまったり、宅配便の対応で玄関のドアを開けたまま荷物を受け取ったりすることは、気を付けているつもりでも、うっかりしやすい場面です。

外に興味がある猫は、ほんのわずかな隙間でも外へ出てしまうことがあり、交通事故や行方不明になってしまうこともあります。また、マンション等の場合は、網戸に飛びついて破り、そのまま転落してしまう『高所落下症候群』などの致命的な事故に直結します。特に外の環境に慣れていない完全室内飼育の猫は、帰巣本能が十分に機能せず、自力で戻れなくなるリスクが高いとされています。

対策としては、短時間であっても、猫の居場所を確認してから開ける、あるいは、猫を別部屋に隔離して出入りする習慣をつけましょう。

また、網戸が閉まっていても安心とは限りません。猫は体重をかけて外したり、爪で破ったりすることがあるため、ストッパーや脱走防止柵などを併用することが重要です。玄関には二重扉構造のペット用ゲートも有効です。

2.日用品の出しっぱなし

日常的に頻繁に使うものほど、出しっぱなしにしてしまうことも多いでしょう。日用品でも食品でも、見える場所に出しておく方がサッと使えて便利という面もあります。

一方、若い猫は好奇心旺盛で、表に出ているものに興味を持つと、噛んだり舐めたりすることがあります。飼い主にとってはただ置いてあるだけのものでも、猫にとってはおもちゃ代わりになりかねません。特に、充電ケーブルやヘアゴム、糸、リボンなどのひも状のものは、誤飲による腸閉塞（開腹手術が必要になる、最悪の場合は死に至る重篤な状態）や、噛んだ際にやけどや感電事故を引き起こす危険があります。

使い終わったらすぐ片づけるのは、猫の事故防止のために重要です。しかし、すぐにしまえないものは、別室に置くか、必ず目の届く範囲で管理するようにしましょう。

3.食べ物の置きっぱなし

猫がいるときに食べ物を置きっぱなしにすると危険だということは、多くの飼い主さんもわかっています。それでも、あわてて席を外すようなときには、うっかり置いたままにしてしまうこともあります。

猫は飼い主がいないほんの数秒を狙って、料理や飲み物に口をつけるかもしれません。人間にとって無害な食品でも、猫では中毒や溶血性貧血、急性腎障害などの重篤な健康被害を引き起こすことがあります。「これはさすがに食べないだろう」という思い込みが、誤食の発見の遅れにつながることもあります。

たとえば、玉ねぎやにんにくなどのネギ類は、加熱しても有毒成分が残ります。また、チョコレート、カフェインを含む飲み物、ブドウやレーズンなども、わずかな量でも中毒を起こす可能性があります。

もし、すこしでも席を離れるときは、食べかけの料理や飲み物にカバーをするか、器ごとサッと冷蔵庫やレンジなどに入れてしまいましょう。「すぐ戻るから」と思う場面ほど事故は起きやすいもの。猫が手を付けられない状態にしてから席を立つことがポイントです。

まとめ

猫と一緒に生活する中では、飼い主の「ちょっとした油断」が取り返しのつかない事故を招くことがあります。

開けっぱなし、出しっぱなし、置きっぱなしという何気ない行動は、猫にとっては命に関わる危険と隣り合わせです。昨日まで問題がなかった環境でも、突然事故が起きる可能性があります。

今回は、飼い主の行動のうち代表的な3つを紹介しましたが、ほかにも家庭ごとに危険な習慣が潜んでいる可能性があります。猫の安全を守れるのは、飼い主さんだけですから、「うちは大丈夫」という思い込みを一旦手放して、自分たちの行動と猫の習性を見直してみましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)