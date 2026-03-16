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人気グルメYouTuberの山崎NANAが「【松のや】期間限定の角煮かつ定食をおかずにおかわり無料のご飯を食べ放題したら最高に美味しすぎて満腹になった爆食女【新メニュー】【大食い】」と題した動画を公開。とんかつ専門店「松のや」の期間限定メニュー「角煮かつ定食」を実食レビューした。



今回、山崎が訪れたのはとんかつ専門店「松のや」。お目当ては期間限定で販売されている「角煮かつ定食」だ。モバイルオーダーで注文し、席で待っていると、湯気の立つ鉄鍋に乗せられた角煮かつが運ばれてきた。その見た目に、山崎は「ビジュ最高」と期待を膨らませる。



まず、付け合わせの小松菜ナムルから口にし、「カツにはキャベツはもう古い！時代の最先端は小松菜ナムルでベジファーストです」とコメント。いよいよメインの角煮かつを実食すると、そのあまりの柔らかさに驚きの表情を見せた。「お肉柔らかすぎ。ほろほろ」と、箸で簡単にほぐれる肉質を絶賛した。



角煮を揚げるという前代未聞のメニューについて、「角煮でありながらカツ！カツでありながら角煮！」とその新感覚な食感を表現。サクサクの軽い衣と、とろとろの角煮の組み合わせは衝撃的なおいしさだという。その味はまさにご飯泥棒で、あっという間に1杯目を完食。無料のおかわりサービスを利用して2杯目をもらうと、残りの角煮かつ、煮卵、小松菜ナムルを乗せ、さらに鉄鍋に残ったタレをたっぷりとかけて特製の「角煮かつ丼」を完成させた。



タレを吸った衣と肉の旨味、そして「黄身とろとろ白身プルプル」な理想的な味玉が合わさり、箸が止まらない様子。繊細ながらもしっかり濃厚なタレが食欲をかき立てるとし、「味も食べ応えも松のや最高峰」と称賛した。



「角煮揚げるってどういう発想？天才だわ」と、その斬新なアイデアを高く評価した山崎。サクサク、ホロホロ、とろとろという新食感と、ご飯との相性抜群なタレの味わいを最後まで堪能し、大満足で完食した。