“All Day Breakfast”をコンセプトに、昼夜を問わず美味しくてボリューム感のあるブレックファーストメニューが楽しめるカジュアル・ハワイアン・レストラン「Eggs ’n Things」

Eggs ’n Thingsに、春爛漫な心ときめく桜スイーツ「桜ブロッサムパンケーキ」と、春の息吹を味わう「カルアポークと菜の花のホットサンド」が期間限定で登場します☆

Eggs ’n Things「桜ブロッサムパンケーキ／カルアポークと菜の花のホットサンド／桜レモネード」

販売期間：2026年3月20日（金）〜 4月20日（月）

販売店舗：国内のEggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee

「Eggs ’n Things」と「Eggs ’n Things Coffee」の期間限定メニューとして「桜ブロッサムパンケーキ」と「カルアポークと菜の花のホットサンド」が登場。

なめらかで優しい甘さの桜のレアチーズクリームで仕上げた「桜ブロッサムパンケーキ」は、甘酸っぱい苺や抹茶クリームと一緒に味わうことで、豊かな味わいの変化が楽しめます。

添えられたホイップクリームからも桜がふわりと香る、まさに春を満喫できる一皿です。

桜を使った爽やかな「桜レモネード」との組み合わせもおすすめです。

さらにハワイの伝統料理であるカルアポーク（豚肉の蒸し焼き）と旬の菜の花を使った「カルアポークと菜の花のホットサンド」もラインナップ。

とろける半熟卵に、コク深いチェダーチーズが重なる贅沢なサンドウィッチです☆

桜ブロッサムパンケーキ

価格：2,398円（税込）

テイクアウト：不可

春風にふわりと舞い散る桜をイメージした「桜ブロッサムパンケーキ」

ほのかな酸味と塩味の、口どけなめらかな桜のレアチーズクリームで仕上げられています。

抹茶クリームと、桜風味のふわふわホイップクリームで味の変化が楽しめる春限定メニューです。

カルアポークと菜の花のホットサンド

価格：イートイン 1,848円（税込）／テイクアウト 1,814円（税込）

春の息吹を味わえる、菜の花を使用した「カルアポークと菜の花のホットサンド」

カルアポークと旬の菜の花を香ばしく焼いたパンに挟んだ、春のごちそうサンドウィッチです。

半熟卵とチェダーチーズのコクが口の中で溶け合います。

桜レモネード

価格(Hot or Iced)：イートイン 858円（税込）／テイクアウト 842円（税込）

販売店舗：国内全店舗 ※六本木ヒルズ店を除く

「桜ブロッサムパンケーキ」や「カルアポークと菜の花のホットサンド」とも相性抜群な「桜レモネード」もラインナップ。

甘く優しい桜の香りに酸味の効いた爽快なレモネードです。

桜満開な春色パンケーキや春の息吹を味わう菜の花のサンドウィッチ、桜が香る爽快なレモネードがラインナップ。

Eggs ’n Thingsにて2026年3月20日より販売される「桜ブロッサムパンケーキ」「カルアポークと菜の花のホットサンド」「桜レモネード」の紹介でした☆

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