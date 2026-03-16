台湾メディアの三立新聞は13日付で、米ビジネス誌のフォーブズがこのほど発表した「ワールズ・ビリオネアズ・リスト（世界10億ドル資産家リスト）」について、台湾関連に重点を置いて紹介する記事を発表した。

フォーブズの「ワールズ・ビリオネアズ・リスト」は、全世界の資産家を対象に、資産総額が米ドル換算で10億ドル（約1600億円）以上である人（一部は家族）を、資産額順に並べた一覧だ。第1位は2025年に続いて、テスラやスペースXを率いるイーロン・マスク氏で、推定資産総額は8390億ドル（約134兆円）とされた。第2位のラリー・ペイジ氏と第3位のセルゲイ・ブリン氏はいずれもグーグルの創業メンバーだ。第4位はアマゾン会長のジェフ・ベゾス氏、第5位はメタのザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）とされた。

台湾人の中で最も裕福とされたのは鴻海（ホンハイ）創業者の郭台銘（テリー・ゴウ）氏だった。資産総額は153億ドル（約2兆4400億円）で世界第190位とされた。台湾人では、広達集団（クアンタ・コンピューター）の林百里会長（資産142億ドル＝約2兆2700億円、世界第204位）、電子部品メーカーの国巨集団（ヤゲオ）の陳泰銘会長（105億ドル＝約1兆6800億円、世界第308位）、台達電子工業（デルタ・エレクトロニクス）創業者の鄭崇華氏（101億ドル＝約1兆6100億円、世界332位）、台湾積体電路製造（TSMC）創業者の張忠謀氏（84億ドル＝約1兆3400億円、世界第422位）と続いた。

国と地域別のリスト入りした人数では、米国が989人で1位、中国が539人で2位、インドが229人で3位、ドイツが212人で4位、ロシアが147人で5位だった。6位から10位はそれぞれ、イタリアの89人、カナダの82人、香港の71人、ブラジルの70人、台湾の66人だった。

26年版リストで台湾は、25年版の54人より人数を増やし10位入りした。台湾人のランク入りを後押ししたのはハイテク産業の隆盛で、台湾人としての順位の第1位から第5位までは、いずれも電子産業での成功者だった。

25年版で第10位だった英国は第12位に転落した。26年版にランクインした日本人は44人、韓国人は50人で、いずれも台湾に及ばなかった。（翻訳・編集/如月隼人）