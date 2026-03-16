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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「【緊急】今、日本で就職したい韓国人が爆増しています。その理由3つを解説します。」と題した動画を公開。韓国の若者が直面する過酷な「就活地獄」について、その背景にある3つの構造的な問題点を指摘し、日本との違いを交えながら解説した。



動画でパクくん氏は、まず韓国における「働き口が絶対的に足りない」という構造的な問題を挙げる。日本の大企業数が約1万6000社であるのに対し、韓国では4000社ほどしかなく、若者たちはこぞってサムスンのような大企業を目指すが、その門は極めて狭いと指摘。この背景には、大企業と中小企業の「差がエグすぎる」ほどの待遇格差があると説明した。サムスンの初任給が年収600万円近いのに対し、中小企業では年収300万円程度で福利厚生も不十分な場合が多く、若者が大企業を目指さざるを得ない状況を浮き彫りにした。



次に、パクくん氏は「就活能力がインフレしている」社会的背景を解説する。「韓国の若者の就活はもはやスポーツ競技です」と述べ、書類、面接、資格、語学力など、あらゆる要素が採点される過酷なスペック競争の実態を語った。若者の夢が「大企業に入ること」に一極集中し、「多様な人生、それ食べていけるの？」と見なされる社会の風潮が、このインフレを加速させていると分析。大学2年生から就活準備を始めるのが当たり前で、「大学4年間は就活準備期間」と化している現状に言及した。



最後に、パクくん氏は「新卒が歓迎されない雇用制度の変化」を指摘。かつては企業の希望であった新卒が、今や「切符ではなく足枷になりつつあります」と語る。世界的なジョブ型雇用の広がりにより、企業は教育コストのかかる新卒よりも即戦力となる中途採用を優先する傾向にあると説明。さらに、韓国では労働法が強く一度正社員を雇うと解雇しにくいため、企業側から見て新卒採用はリスクが高い。結果として「コスパが悪い新卒が敬遠され始めている」という厳しい現実を明らかにした。



パクくん氏は、これらの問題は個人の努力不足ではなく、社会構造そのものに起因すると強調。精神や時間を削り、人生をかけて就活に挑むも、報われない若者たちが大勢いると語る。「この一社で人生が変わるかもしれない」と信じ、今日も怯えながらエントリーシートを送り続ける韓国の若者たちの現状を伝え、動画を締めくくった。