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茂木健一郎、疲労困憊の「最終新幹線」で感じた奇妙な一体感「お互いになんか苦労してますねみたいな」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「『最終電車』の連帯感」と題した動画を公開。金曜夜のほぼ最終の新幹線で感じた、乗客たちの間に流れる独特の連帯感について語った。



動画の冒頭、茂木氏は仕事の都合でほぼ最終の新幹線に乗り、関西へ移動した際の体験を明かした。金曜の夜ということもあり、車内には単身赴任者や出張帰りのビジネスパーソンが多く、旅行者の姿はほとんど見られなかったという。「みんな疲れてるわけだよね。疲れきってる」と、車内の空気を振り返った。



そんな乗客たちの間に、茂木氏は不思議な「連帯感みたいなのがあってさ」と語る。「みんなお疲れ様でしたって」という無言の労いのような空気が流れており、「お互いになんか苦労してますねみたいな」感覚は「悪いもんじゃないよな」と肯定的に捉えた。そして、こうした瞬間にこそ「人間らしい気持ちがする」と自身の考えを述べた。



茂木氏は、本来、社会には朝、昼、夜と様々な時間帯で働く人々がおり、「連帯っていうのは本当はいろんなものが入ってる虹のようなもんなんだが」と前置きしつつ、最終新幹線の車内には「濃いなんか煮詰まったような」特殊なコミュニティが形成されていたと分析した。



自身も大学での親友の最終講義と打ち上げを終えた後で疲労していたという茂木氏。最終電車の車内という何気ない光景から、社会で奮闘する人々の間に生まれる温かなつながりを見出す、脳科学者ならではのユニークな視点が示された。