《無駄のないミラクルボディ》

《目のやり場に困るから迷惑》

SNSユーザーの視線を一身に集めているのは、タレント・ダレノガレ明美の鍛え上げられた美ボディだ。

「3月12日、ダレノガレさんは自身のXで、《昨日、お仕事終わりにジム 週2回のトレーニングは忙しくても欠かせない！》と投稿。

さらにジムの鏡越しに撮影した自撮り写真を公開しました。白のトップスからお腹がのぞく“腹ちら”スタイルで、ボトムスには淡いラベンダー色のレギンスを合わせた、おしゃれなトレーニングコーデです」（芸能記者）

細く引き締まったウエストと長い美脚が際立つ超絶スタイルだが、彼女がこうしてボディメイクに力を入れるのは、明確な理由があるという。

「以前、インスタグラムで《1週間で体重1.5kg増えた あと2kg頑張って増量します！》と報告。《細いの昔好きだったけど、ある程度脂肪がないと女性らしくないし、魅力的じゃないと気づいたのです》と語っています。単に痩せるのではなく、女性らしいメリハリのあるボディを目指すようになったようです」（同前）

一時期よりテレビで見かける機会も減ったダレノガレだが、現在はどうしているのか。

「実業家として大活躍しています。2024年に12年間所属した芸能事務所を退社し、個人事務所を設立したのも、芸能活動よりプロデュース業が忙しくなったからと明かしています。アパレルやスキンケア商品、香水などを手がけ、2023年には下着ブランドも立ち上げました」（芸能プロ関係者）

収入もかなりのものだという。

「2017年には年収6000万円以上、自宅は200平方メートル3LDKのマンションで家賃は月130万円と公表していましたが、今の年収は億を軽く超えるのではないでしょうか。

2024年7月放送の『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）では1600万円の愛車『ベンツGT43』を公開。ヘアケアに強いこだわりがあり、5000円のトリートメントを5日で使い切るとも語っていました。また、200万円のソファに愛猫がおしっこしてしまい、152万円のソファに買い替えたというエピソードも披露していました」（同前）

美の追求に余念のない彼女。気になる恋愛事情については……。

「昨年11月放送の『婚活ヌマ子の憂鬱』（テレビ東京系）では、結婚相手の最大の条件として『婚前契約を結んでくれる人』を挙げていました。離婚時の財産分与で自分の資産を相手に渡したくないというのです。

そして恋愛相手は『顔でしか決めない』とも語り、『私は怖い強い女性のイメージがあるのでそうじゃない一面を見せるとギャップになる』『勝手に男の子が落ちちゃう』と自信を見せていました」（同前）

鍛え抜かれたスタイルに実業家としての成功、そして歯に衣着せぬ発言。ダレノガレ明美の強烈な存在感は相変わらずのようだ。