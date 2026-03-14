

今野大輝＆加藤史帆（C）村山犬・ちかふじ・ライブコミックス/「その天才様は偽装彼女に執着する」製作委員会

累計発行部数90万部（紙・電子合算）を突破し、総合電子書籍ストア「ブックライブ」の年間ランキングで2年連続1位に輝いた大ヒット漫画『その天才様は偽装彼女に執着する』が、実写ドラマ化されることが決定した。4月23日よりCBCテレビの「ドラマトリップ」枠で放送を開始する。主演には、アイドルグループ「B&ZAI」のリーダー・今野大輝と、日向坂46卒業後にモデルや女優として活躍する加藤史帆の2人が抜擢された。

原作は、累計売上6億円を記録するなど幅広い層から支持を集める人気作だ。物語は、29歳で職も彼氏もない「崖っぷち」のヒロイン・星野凛（加藤）が、兄の頼みで帰国子女の天才プログラマー・若月郁（今野）の家事代行を引き受けることから始まる。最悪の出会いを経て「偽装の恋人契約」を結ぶことになった2人が、反発しながらも次第に心を通わせていく姿を描く「溺愛ラブコメディ」となっている。

本作で連続ドラマ初主演を飾る今野大輝は、「連ドラの主演か！とびっくりした。僕なりの若月郁を演じられるよう精一杯頑張った」とコメントを寄せている。一方、ヒロインを演じる加藤史帆は「思わず照れてしまうようなキュンとする瞬間が盛りだくさん」と作品の魅力を語った。

原作者のちかふじ氏は「実写ならではの魅力が詰まった作品になっている」と期待を寄せ、作画を担当する村山犬氏は「実写ならではの新しい表現を楽しみにしてほしい」と述べている。今回の発表に合わせ、スーツ姿の今野と華やかなドレス姿の加藤の役写真、および村山氏による描き下ろしイラストも解禁された。

ドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』は、4月23日（木）深夜0時58分よりCBCテレビ（ローカルエリア）にて放送開始予定。放送後にはTVerでの見逃し配信も実施される。脚本は下亜友美、演出は松嵜由衣らが担当する。