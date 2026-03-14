元TBSのフリーアナウンサー山本里菜（31）が14日、同局ラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」（土曜午前6時）に生出演。号泣しながら登場した。

番組中盤のインスタントラーメンを試食するコーナーで、木梨は「今日担当の来る人が来ないんだって」と予定していた試食ゲストがまだ来ていないことを暴露。数分後、ゲストの到着を察した木梨が「あ！ どうぞ」と招くと、アシスタントの山形純菜アナは「うそ！ 里菜！」と同期の山本の登場に驚いた。

木梨が「ノーメークなんで、写真はNGでお願いします」とイジると、ゲストの所ジョージも「超寝起きだよ、この方」と大笑い。本来ならサプライズ登場となるはずで、山本は泣きながら「悔しいです」とこぼしてブースを笑いに包んだ。

大慌てでやってきたため山本はほぼスッピンで、木梨は「山本アナ、お前スッピンかわいいな！」。所も「全然分かんないね、顔が。誰かなと思ったもん」と驚いた。山本は「本当にすいません」と平謝りで、所から「責任感じる必要全くないから」とフォローされるも「本当に楽しみにしてて」と涙声。「本当にごめんなさい。7時だと勘違いしてて。のんきに化粧してました」と番組の開始時間を勘違いしていたと明かした。

山本は「もう悔しいもう〜」と自身の遅刻がふがいない様子で、「昨日もずっと楽しみだなと思って、みんなに会えるのうれしくて。眠れないなと思って」とまた涙。一方で山本は退社前に同番組を担当しており、所から「でも7時だと思ってたってどういうことだよ」とツッコまれると、木梨も「しばらく一緒にやってたのに」と話していた。