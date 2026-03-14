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【必見】売上を増やす5つの方法について財務のプロが徹底解説します！

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「黒字社長の絶対つぶれない経営学」を運営する市ノ澤翔氏が、「【必見】売上を増やす5つの方法について財務のプロが徹底解説します！」と題した動画を公開した。多くの経営者が売上を伸ばす戦略について誤解しているとし、会社の年商規模によって取るべき戦略が全く異なることを提言した。



市ノ澤氏は、会社の売上を伸ばすためにはまず、全企業に共通する「行動する」「要素を分解する」「従業員満足度を上げる」「顧客リストを取る」「仕組み化・受皿を作る」という5つの基本的な方法を実践する必要があると説いた。特に「楽して売上を上げる裏技はない」と断言し、情報収集に時間を費やすよりも、まず行動に移すことが何よりも重要だと強調した。



その上で、会社の成長ステージに合わせた戦略の転換が必要だと解説。年商1億円を目指す段階では、複雑な戦略よりも「気合い」が重要だという。「戦略がなくても気合いと行動で達成できるレベル」であり、とにかく行動量を増やすことが求められると語った。



年商3億円のステージでは、「広告」の活用が鍵となる。売れる仕組みが確立していることを前提に、広告宣伝費を投下して事業拡大のスピードを一気に加速させる段階だとした。そして、年商5億円を超えてさらにスケールを目指す企業には「PR（パブリックリレーションズ）」が不可欠になるという。メディア露出などを通じてブランディングを強化し、商品やサービス名だけで売れる状態を構築することが、大企業へと成長するための重要な戦略だと述べた。



市ノ澤氏は「意識を変えなければ結果が出ることはない」と締めくくった。企業の成長には、その時々のステージに応じた適切な戦略の選択と、それを実行に移すための行動力が不可欠であることを示した。