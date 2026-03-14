転勤や進学による転居が増える時期が迫り、希望通りに転居ができない「引っ越し難民」が問題となっている。

引っ越し業者は輸送方法の多様化などで受け入れの拡大を図るが、限界がある。物価や人件費の上昇もあって繁忙期の料金は高騰しており、時期を分散するための取り組みが求められる。（仁木翔大）

原油高懸念

引っ越し難民が増えた背景には、物流業界の人手不足がある。２０２４年にトラック運転手の残業規制が強化されると、希望通りに引っ越しできない人が目立つようになった。

料金比較サイト「引越し侍」を運営するエイチームライフデザインが引っ越し業者に調査したところ、３社に１社が２月中に３月の予約枠を締め切ると回答した。転勤や進学先が３月に決まる例も多く、対応に苦慮する人が増えている。

引っ越し時期の集中と人件費の高騰などにより、料金も高騰している。

同社によると、２５年２〜３月の平均料金は家族で１９・４万円と、２２年比で５万円弱増加。単身も３万円増の１１・２万円だった。２６年は家族で２０・４万円、単身で１１・８万円とさらなる値上がりが見込まれている。中東情勢の緊迫化による原油高が続けば、料金は急上昇する可能性もある。

分散の必要性

こうした状況を受け、引っ越し業者などは効率化などの対策を急ぐ。

サカイ引越センターとＪＲ九州は、九州新幹線の一部車両を活用した引っ越しプランの試験運行を実施した。福岡県と鹿児島県の間の引っ越しは、トラック輸送の場合は最短で翌日の荷入れとなるが、新幹線を活用した場合は１日で済ますことができる。

また、サカイ引越センターとハート引越センターは、高速道路で運転手がハンドルから手を離せる「レベル２」の自動運転トラックで引っ越しの荷物を運ぶ実証実験を４〜１１月に行う。運転手の負担軽減につながるかなどを確認する。

ただ、こうした取り組みは始まったばかりだ。短期的な受け入れ件数の増加につながるかどうかは不透明で、引っ越し時期の分散を図ることが求められる。

国土交通省によると、今年は３月２８日〜４月４日の予約状況が「非常に混雑」となっているという。同省は４月第２週以降の引っ越しを検討するよう呼びかけているが、発令日が決まっている会社員らにとって引っ越し時期をずらすことは容易ではない。

流通経済大の矢野裕児教授（物流論）は「人口減や労働時間規制で、人手不足は当面続くだろう。必需品以外は繁忙期を避けて運ぶことや、転勤時期をずらした企業がメリットを受けられる制度設計を検討すべきだ」と指摘している。