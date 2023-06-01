【スプリングフィールド 灯下の女王Ver.】 2026年9月 発売予定 価格：27,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

コトブキヤより、2026年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「スプリングフィールド 灯下の女王Ver.」。こちらは、ポストアポカリプス戦略RPG「ドールズフロントライン2：エクシリウム」に登場する「スプリングフィールド」を立体化したものだ。

今回は、スプリングフィールドの「私服・灯下の女王」の姿を、公式イラストをモチーフに再現している。私服というよりも、パーティーに出かけるようなドレスを身にまとっており、全体的にゴージャスな雰囲気が漂っているところも魅力だ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約276mmだ

任務中とは異なり、ドレスに身を包んでいるため、どこか優しい表情をしているこちらのスプリングフィールド。片目をつむってウインクを決めているようなポーズで、じっくりと眺めているだけで心が癒やされそうだ。

長い髪は、シニヨンでコンパクトにまとめられており、こちらにはドレスの色合いに合わせて、紺色と白の花飾りが付けられているところがおしゃれだ。手にはキャラクターのモチーフとなったライフルを携えており、こちらにも髪飾りと同じ花があしらわれているのは面白い。

おしとやかな表情だ

ウインクしているところもカワイイ

銃にも花が飾られている

彼女が身につけているドレスは煌びやかな仕上がりで、胸元を覆う布は腕のあたりまで伸び、紐状になって巻き付くデザインになっている。また、胸元の下側は透明感のある見た目で、セクシーさがより強調されたスタイルになっている。

胸の下側が透けて見える

美しいボディラインがよくわかる

手でドレスの裾を持ち上げている

片方の手でドレスの裾を持ち上げているポーズもキュートだ。腰のあたりには白い薔薇の花がワンポイントで付けられており、こちらもかなり目立つ。また台座部分のデザインも、赤い絨毯と床のツートンになっているところがユニークだ。

白い薔薇の花も目立っている

白い脚が艶めかしい

台座も雰囲気のあるデザインだ

こちらの「スプリングフィールド 灯下の女王Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。すでに予約も始まっているが、まだ買おうか迷っているという人は、この機会に一度お店に足を運んで実物を自分の目でチェックしてみよう！

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