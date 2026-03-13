宇宙で醸した日本酒の出来はいかに。



世界で初めて国際宇宙ステーションで発酵させた日本酒＝獺祭のもろみがきょう岩国市の本社に到着しました。



きょう午前11時。



岩国市周東町の獺祭本社に到着したトラック。



関係者や報道陣が見守る中箱の中から取り出されたのは・・。



国際宇宙ステーションで発酵させた日本酒＝獺祭のもろみです。



獺祭では、将来的に月面でも日本酒を楽しめるようにとおととし（2024年）に「獺祭ムーンプロジェクト」を立ち上げ、去年10月、醸造装置と原材料を打ち上げました。





国際宇宙ステーション＝ISSで月面の重力を再現したうえで米・こうじ・酵母の中に水を注入し2週間近く発酵させました。2つの装置のうち1つは機材トラブルで回収できませんでしたが、回収できたもろみは地上からのモニタリングでアルコールが生まれているのを確認しています。このもろみからとれるのはわずかグラス1杯分、およそ100ミリリットルでその価格はなんと税込み1億1000万円！売り上げは全額日本の宇宙開発事業に寄付するということです。（獺祭 桜井一宏社長）「発酵が宇宙空間で行われるのか、日本酒が月の重力でできるのかを確認するのが一番大きな意義・意味がある」日本酒は今月24日に搾られ、海外在住の日本人が購入する予定だということです。