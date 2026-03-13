「宇宙の味」は100mlで1億1000万円! ISSで醸した「獺祭」もろみが岩国に帰還
宇宙で醸した日本酒の出来はいかに。
世界で初めて国際宇宙ステーションで発酵させた日本酒＝獺祭のもろみがきょう岩国市の本社に到着しました。
きょう午前11時。
岩国市周東町の獺祭本社に到着したトラック。
関係者や報道陣が見守る中箱の中から取り出されたのは・・。
国際宇宙ステーションで発酵させた日本酒＝獺祭のもろみです。
獺祭では、将来的に月面でも日本酒を楽しめるようにとおととし（2024年）に「獺祭ムーンプロジェクト」を立ち上げ、去年10月、醸造装置と原材料を打ち上げました。
2つの装置のうち1つは機材トラブルで回収できませんでしたが、回収できたもろみは地上からのモニタリングでアルコールが生まれているのを確認しています。
このもろみからとれるのはわずかグラス1杯分、およそ100ミリリットルでその価格はなんと税込み1億1000万円！
売り上げは全額日本の宇宙開発事業に寄付するということです。
（獺祭 桜井一宏社長）
「発酵が宇宙空間で行われるのか、日本酒が月の重力でできるのかを確認するのが一番大きな意義・意味がある」
日本酒は今月24日に搾られ、海外在住の日本人が購入する予定だということです。