Ä¹Åè°ìÌÐ¤¬¾×·â¹ðÇò¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢Å·¹ñ¹Ô¤Ã¤Æ£µÇ¯¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£à¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤á¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤ÏÀè·î£²£¶Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦±é¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö»ä¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¡£ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡£»ä¤ÎÆÃµ»¤Ï¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤è¡×¤È¼Õºá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°ìÌÐ¤Ï¡Ö²¶¤â¿Í¤ÎÃÂÀ¸ÆüËº¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤ªÊÖ¤·¤ò¡ËÊÖ¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤è¡£Æâ½Ë¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤¬Å·¹ñ¹Ô¤Ã¤Æ£µÇ¯¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ò¤É¤¤ÃË¤À¤·¡×¤È¹ðÇò¡£¹âÅè¤Ï¡Ö¤Ø¡ª¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢´ÑµÒ¤â¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤È¥É¥ó°ú¤¤À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ°ìÌÐ¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢²¶¤âËèÇ¯¡¢ºä¾å¡ÊÇ¦¡Ë·¯¤«¤éÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¡¢³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤âºä¾å·¯¤Ë¤â¤¦ÊÖ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£Àè¤Ë¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î»þ¤ËÊÖ¤¹¤Ç¤·¤ç¡£²¶¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£Á´¤¯¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¼¡¤Î½µ¤ËÊÖ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö²¶¤ÈÎÉ½ã¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È°ìÀÚ¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÌ¤ËÃç¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¹âÅè¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£¤½¤¦¤À¡ª¡¡¤½¤¦¤À¡ª¡×¤È¡¢¤ï¤¬°Õ¤òÆÀ¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£